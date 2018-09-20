洛阳送走了雨神 迎来了暖阳

市气象台预计，今天多云到晴天，早晨部分地区有雾，偏南风2级到3级转偏北风4级，气温11℃到24℃；明天晴天间多云，偏北风4级左右，气温11℃到21℃。

昨日下午，春雨又飘然而至，让不少人的心一下子沉了下来：双休日的赏花之旅是不是要“泡汤”了？

市气象台预计，今天多云到晴天，早晨部分地区有雾，偏南风2级到3级转偏北风4级，气温11℃到24℃；明天晴天间多云，偏北风4级左右，气温11℃到21℃。

周日是个晴天，想出门赏牡丹、看油菜花的您，不妨选择周日出行。

近期，气温起伏不定，忽热忽冷，穿衣也是个难题，其实您可继续坚持“春捂”。天气阴晴不定，如果碰上身体抵抗力减弱，就容易感冒，建议您适时添加衣服，以防受凉。

季节交替，不少人容易出现鼻塞、鼻痒、流鼻涕等症状，鼻炎反复发作令人苦不堪言。双休日在家，您不妨学做一套鼻炎操，缓解一下吧。

首先，推擦鼻梁，每天3组，每组30次至40次；其次，按揉迎香穴，顺逆时针各按20次。再次，推揉印堂穴，每日3组，上下往返20次至30次。最后，按摩百会穴，按压30次至40次。（洛阳晚报记者 李雨璐 通讯员 禹东晖）