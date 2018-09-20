野生猪獾躲进配电房 把它“请”走费了不少事

昨日，市民张先生给记者说了一件事：一只嘴巴又尖又长的动物跑到我们3楼的配电房里不出来。起初，我以为是一只狗，后来得知是野生猪獾，先后过来两拨专业人员，才把小家伙“请”走。

张先生发现的野生猪獾

昨日，市民张先生给记者说了一件事：一只嘴巴又尖又长的动物跑到我们3楼的配电房里不出来。起初，我以为是一只狗，后来得知是野生猪獾，先后过来两拨专业人员，才把小家伙“请”走。

张先生是涧西区景华路附近一家教育机构的老板。4月9日16时许，他发现3楼配电房里跑出来一只动物，起初，他以为是一只狗。等他靠近发现，这只动物有五六十厘米长，身上的毛呈黑褐色，嘴巴又尖又长，他不禁吓了一跳，这只小家伙见到人，又跑回了配电房。他担心小家伙攻击人，便将配电房门关闭，并拨打110报警。

市周山森林公园野生动物救助站工作人员到达现场，确认这是一只野生猪獾。因他们没有专业工具，一时没办法逮住猪獾。10日上午，王城公园动物园副园长刘兆阳闻讯，与两名同事到达现场。此时，猪獾正在配电箱里卧着。他们慢慢把猪獾赶出来，将它装进了笼子里。

市周山森林公园野生动物救助站相关负责人孙先利说，猪獾属杂食性动物，一般不会主动攻击人，他们观察一段时间，若猪獾没有大碍，就把它带到大山放生。（洛阳晚报记者 魏巍 文/图）