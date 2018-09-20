洛阳一男子1分多钟卷走价值20余万元商品 民警接警后5个多小时将其抓获

日前，长春路派出所民警致电本报记者：一男子撬开一家手机专卖店店门，用时1分多钟盗走店内手机、平板和笔记本电脑等价值20余万元的商品。我们接警后5个多小时，将人抓获并追回被盗商品。

日前，长春路派出所民警致电本报记者：一男子撬开一家手机专卖店店门，用时1分多钟盗走店内手机、平板和笔记本电脑等价值20余万元的商品。我们接警后5个多小时，将人抓获并追回被盗商品。

3月14日8时许，涧西区一手机专卖店负责人报警称，他店内的手机、手表、平板和笔记本电脑被盗，价值20余万元。

民警赶到现场，调取监控视频发现，当日4时许，一名戴口罩的男子撬开店门后，在1分多钟里，将店内商品洗劫并装入一手提袋内，而后，乘坐出租车逃离现场。

民警调取沿途视频监控，接力追踪，发现当日5时许，该男子在洛龙区学院路与新西街交叉口附近下车，徒步向南走去。随后，民警走访排查锁定该男子落脚的宾馆。当日13时许，民警在洛龙区一宾馆内将该男子抓获，并从房内搜出被盗商品。

经讯问，该男子为黄某，30岁，四川人。黄某说，3月12日，他从四川来到洛阳后，就伺机作案，在盗窃手机店之前，他曾在一服装店内盗窃衣服等财物。

目前，黄某已被警方刑拘，案件正在进一步办理。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 肖岩冰）