三门峡老人从当地敬老院走失 在新安县铁门镇被发现得救助

昨日，记者从新安县公安局听说一件事：一名三门峡老人从当地敬老院走失，在新安县铁门镇被热心人发现。热心人将老人送到铁门派出所，民警跟三门峡警方联系后，帮老人平安返回敬老院。

昨日，记者从新安县公安局听说一件事：一名三门峡老人从当地敬老院走失，在新安县铁门镇被热心人发现。热心人将老人送到铁门派出所，民警跟三门峡警方联系后，帮老人平安返回敬老院。

4月11日21时许，郑先生开车路过铁门镇时发现路边躺着一个老人，赶紧下车问他是否需要帮助。由于老人说不清自己的姓名和住址，他让老人上车，带他到铁门派出所。

晚上天气较冷，老人冷得浑身发抖，民警给老人端来热水。待老人缓过神后，民警耐心询问老人的信息，老人自称姓段，住在三门峡市陕州区观音堂镇敬老院。

随后，民警通过市110联动指挥中心联系到三门峡观音堂派出所，向当地警方说明情况。当地警方联系观音堂镇敬老院得知，3天前，有一名段姓老人从观音堂镇敬老院走失，院方正在多方寻找。

铁门派出所民警通过微信将老人的照片发给观音堂镇敬老院负责人，确认正是走失的老人。观音堂镇敬老院连夜派车来到铁门派出所，12日凌晨，老人平安返回敬老院。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 翟天下）