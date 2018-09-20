心中有国、心中有爱的“春蕾奶奶”

10日，是原解放军外国语学院英语系退休副教授余玛丽老人95岁生日。多年来，这位心中有国、心中有爱的老人，把全部心血奉献给军队和社会教育事业。她热衷公益、不慕名利，先后资助了102名“春蕾女童”，设立“余玛丽助学金”，被孩子们亲切地称为“春蕾奶奶”。

编者按

近日，在全市宣传思想工作会议上，市委书记李亚如数家珍，列举了一连串闪亮的名字，以他们有血有肉、有故事、有灵魂的精彩人生“点题”，寄语全市宣传思想文化战线工作者去发现、去发掘、去发声，用心用情用功讲好洛阳故事。回顾共和国成立70年来洛阳的光辉历程，正是一批又一批出彩洛阳人，擎起了洛阳发展的脊梁。今起，本报开设《最美洛阳人出彩新时代》专栏，记者将深入生活、扎根人民，挖掘发生在河洛大地普通人、普通家庭的不平凡事迹，凝聚起推动洛阳转型发展高质量发展的磅礴力量。敬请关注。

10日，是原解放军外国语学院英语系退休副教授余玛丽老人95岁生日。多年来，这位心中有国、心中有爱的老人，把全部心血奉献给军队和社会教育事业。她热衷公益、不慕名利，先后资助了102名“春蕾女童”，设立“余玛丽助学金”，被孩子们亲切地称为“春蕾奶奶”。

心系祖国，全部心血奉献教育事业

坐在家中的沙发上，余玛丽面色红润，精神矍铄。

余玛丽1924年出生于美国宾夕法尼亚州，她的丈夫关迪夫在一家华文报社工作。1958年，她随丈夫关迪夫回到中国，投身祖国建设。“我祖籍江苏，虽然从小在美国长大，但我始终记得自己骨子里流淌的是炎黄子孙的血液。”采访中，余玛丽用不太流畅的汉语告诉记者。

心中有国、心中有爱，余玛丽把全部心血奉献给军队和社会教育事业。1960年，她放弃留京工作机会，申请到地处张家口的解放军外国语文学院(原解放军外国语学院前身)任教，在国防教育工作岗位上一干就是几十年。多年来，她和丈夫秉持“教育强国”理念，为军队院校英语听力教学做出了重要贡献。

捐资助学，因为大家都是中国的孩子

退休后，余玛丽夫妇宁肯过节俭的生活，也要把钱用在扶危济贫上。

从20世纪90年代起，余玛丽与海内外的亲友以家族的名义先后在河南嵩县、云南凤庆等地援建了13所希望小学，并长期隐姓埋名资助贫困学子。说起为何要捐资助学，余玛丽淡淡地笑了笑说：“因为大家都是中国的孩子。”

2005年，余玛丽的丈夫去世。2007年，在市妇联的协调下，余玛丽将丈夫的抚恤金用于资助新安县初中二年级42名“春蕾女童”。2012年，她资助的女童中有3人考上了大学，她又拿出5万元资助45名“春蕾女童”，并立下“每名家庭成员要资助至少100名困难女童”的家规。

余玛丽先后资助了102名“春蕾女童”，还在洛阳师范学院等院校为贫困女大学生专门设立“余玛丽助学金”，孩子们亲切地称她为“春蕾奶奶”。

生活节俭，用实际行动表达对祖国的爱

余玛丽曾先后荣立三等功2次，获得“全国三八红旗手”“全国归侨先进工作者”等荣誉称号；2017年，全国妇联授予余玛丽家庭全国“最美家庭”荣誉称号。

走进余玛丽家的卧室，不少人会感到诧异，室内的家具简陋，而且几乎都是几十年前部队发的。可是，每当国内发生地震等自然灾害时，余玛丽都捐款数百元甚至上万元，从来不留姓名，最多的一次捐了5万元。

在我市一所小学任教的李丽，是曾接受过余玛丽资助的“春蕾女童”之一。“现在我已经成为一名教育工作者，我会把我的全部智慧和爱奉献给孩子，就像当初余奶奶给我的一样。”她说。

2014年11月，余玛丽在家摔了一跤，从此右手和右腿几乎丧失运动功能，生活难以自理。摔伤后，由于各方面开支增多，她不得不减少捐资助学的金额，这让她心里很是过意不去。2016年，她与中国红十字会签订遗体捐献协议：去世后无条件捐献个人遗体，供医学研究之用。（洛阳晚报记者 李岚 通讯员 王莎）