记者体验城市的“智能管家”——洛阳数字城管平台

道路破损、流动摊贩、井盖丢失……遇到这样的问题，经过我们城市的“智能管家”——数字城管平台，几分钟内就能发现和处置。11日，记者走进市数字化城市管理监督中心，带您瞧瞧咱城市管理的“千里眼、顺风耳”功能。

数字城管指挥大厅

道路破损、流动摊贩、井盖丢失……遇到这样的问题，经过我们城市的“智能管家”——数字城管平台，几分钟内就能发现和处置。11日，记者走进市数字化城市管理监督中心，带您瞧瞧咱城市管理的“千里眼、顺风耳”功能。

1 “千里眼”——问题从发现到解决仅用1个小时

【措施】

我市在中心城区设置千余处监控探头，并依托城市管理相关车辆的车载云视频系统，对主次干道、人流密集区、雨季积水点等重点区域和路段进行全天候监控管理。

在数字化城市管理监督中心指挥大厅的大型监控屏幕上，显示着遍布市区的实时视频监控画面。视频监督员通过远程视频监控，发现城市管理方面存在的问题，及时进行处置。

【案例】

10点1分，视频监督员通过视频监控，发现龙鳞路上有一处流动摊贩，影响市容环境。根据我市数字化城市管理立案结案有关规定要求，该指挥中心迅速立案，并派单至高新区城市监管局城建监察大队。

10点55分，高新区城市管理部门找到该摊贩，进行批评教育并引导其到规定地点。该问题解决后，将现场整改后的图片上传至市数字城管平台，提请系统进行核查。

11点3分，视频监督员通过视频监控系统核实处置结果，将该案卷结案。

这是城市管理工作中的一件小事，仅1个小时，一起流动摊贩占道经营问题，在“千里眼”指挥下迅速处置到位。正所谓信息多“跑腿”，问题快解决。

2 “顺风耳”——信息员“全覆盖、不间断”巡查

【措施】

城市建成区划分为19635个“万米单元网格”，由336名信息员“全覆盖、不间断”巡查，主动发现城市管理问题，通过“城管通”移动终端上报到数字城管平台。同时，我市还通过12319城建热线24小时人工接听，“便民服务”APP接收城市管理志愿者反映的各类问题及建议，便于“数字城管”平台统一调度。

【案例】

8点51分，老城区一名信息采集员巡查发现，唐宫东路东平街口的雨水井下陷破损，信息采集员迅速通过“城管通”系统发送问题信息和位置信息。根据我市数字化城市管理立案结案有关规定要求，由指挥中心迅速立案并派单至老城区城乡建设局进行处置。

10点50分，老城区城乡建设局完成对破损雨水井更换，并反馈处置结果。

10点54分，信息员现场核查，并将处置后情况拍照发送至数字城管系统，指挥中心平台坐席员审核后，对该案卷结案。

市数字化城市管理监督中心负责人介绍，他们在接到“城管通”“便民服务”APP等“顺风耳”传回的问题线索后，第一时间分理，通过网络派遣至218家终端单位处置，可大幅提高问题处置效率。

3 继续招募城市管理志愿者

该负责人介绍，为发动更多群众共同参与城市管理工作，推动城市管理方面的问题及时发现、快速解决，从即日起，我市将继续招募城市管理志愿者。

有意愿报名的市民，可以下载“便民服务”APP，在软件上选择“注册”，即可申请加入城市管理志愿者队伍。市民也可以拨打65988217进行咨询。（洛阳晚报记者 李东慧 通讯员 王琳 文/图）