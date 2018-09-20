洛阳一哺乳期女护士捐献造血干细胞 为救人努力减重还“狠心”断奶

田甜是我市第26例造血干细胞成功捐献者，也是首名在我市采集捐献造血干细胞的志愿者。

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核心提示

“全程没啥特殊感觉，跟献血其实差不多，就是时间长一些。”

说这话的人叫田甜，是市中心医院放疗科的一名护士。昨日上午，她在市中心医院进行了造血干细胞采集，捐献了200毫升造血干细胞，为我省一名8岁血液病患儿传递“生命火种”，本报记者全程见证。

田甜是我市第26例造血干细胞成功捐献者，也是首名在我市采集捐献造血干细胞的志愿者。

1 真好！

捐献造血干细胞不用再往外地跑了！

她就在自己工作的医院里完成采集捐献

今年31岁的田甜，人如其名，外表甜美，在近4个小时的采集过程中，她的脸上总是挂着甜甜的笑容。

2013年6月，田甜跟同事在帮造血干细胞捐献志愿者采集血样时，让同事也为她抽了一管血，就这样她也成了一名志愿者。她说，自从去年12月接到配型成功的通知，尤其是得知受捐者是一名8岁小女孩后，她就一直盼着捐献时刻早点到来。

昨日8时许，在市中心医院采集室里，已经连打了4天动员剂的田甜，终于盼来了捐献时刻，她激动地告诉《洛阳晚报》记者：“盼了这么久，终于能帮帮那个孩子了！”

田甜的丈夫、爸爸、妈妈、婆婆，还有快1岁5个月的女儿，都在她身旁助阵加油。看着血液缓缓从女儿身体流出，进入血细胞分离机，提取造血干细胞之后，又缓缓流回女儿身体里，田甜的爸爸又心疼又欣慰地说：“女儿这是救人命呢，是好事。”

当采集捐献进行到一半时，记者问田甜身体感觉怎么样，她说：“全程没啥特殊感觉，跟献血其实差不多，就是时间长一些。中间有过一次手麻的感觉，然后就没事了。而且，这次是在自己工作的医院采集，给我扎针的都是同事，心里特踏实。”

记者留意到，现场还来了几位特殊的探望者，他们是之前成功捐献造血干细胞的市民，专程赶来给田甜加油。他们说，现在在洛阳就能捐献造血干细胞，献爱心更方便了。

随着我市医疗技术水平的不断提升，更多的医疗服务项目在家门口就可完成。市红十字会相关负责人介绍，以往造血干细胞捐献志愿者配型成功后，要到外地进行捐献，比如郑州、北京等。去年7月，市中心医院正式成为中华骨髓库非血缘造血干细胞移植采集定点医院。这意味着，咱洛阳的造血干细胞捐献志愿者配型成功后，在本市就能完成采集工作了。

2 真拼！

为顺利捐献做准备，她悄悄做了这几件事，包括健身减肥和“狠心”断奶

在捐献的前些天，田甜曾向前去采访的本报记者透露，被通知配型成功后的这几个月里，她一直在为顺利捐献做准备。

第一件事，积极科普。

“捐的时候，是不是拿那种特别粗的针戳你脊梁？”“捐完了还能长出来吗？”

面对一些亲友最初的担忧，田甜耐心解释：捐献造血干细胞是从外周血中采集造血干细胞，不是抽骨髓，不伤身体。慢慢地，亲友们都非常理解支持她。

第二件事，健身减肥。

“我是前年11月生的孩子，还在哺乳期，发胖了，身体也虚，就想着抓紧时间锻炼，再减减肥。”田甜说，她特别感谢同在市中心医院工作的丈夫，一直默默支持、陪伴着她，陪她专门去健身房办了卡健身。她的体重由61公斤降到了57公斤。

第三件事，“狠心”断奶。

今年春节前，田甜决定提前给孩子断奶。她说，当了妈之后，真的不愿看到任何一个孩子遭罪，对那个8岁的小女孩来说，多等一天，危险可能就多一分，所以不后悔给孩子提前断奶。

第四件事，焦急等待。

田甜说，等待的这段时间，她就一个念头，盼着早点帮帮那孩子，早点完成采集捐献，“还想感谢我们医院的领导和科室同事们，大家都给了我极大的支持”。

田甜的造血干细胞被紧急送往郑州救助一名八岁患儿

3 真情！

小患儿隔空喊话：“阿姨真好，您能救我的命！”

她含泪隔空回应：“孩子别怕，我们一起加油！”

出于隐私权保护等原则，捐献者与受捐者2年内不能见面，也不知道对方详细个人信息。受捐的那位小女孩只知道，给她捐造血干细胞的，是一位阿姨。

一周前，小女孩托省红十字会工作人员给阿姨带了句话——“阿姨真好，您能救我的命！”

收到小女孩的隔空喊话后，田甜含泪说：“孩子别怕，我们一起加油！”

昨日上午，在采集造血干细胞的过程中，田甜向记者提出想录一段视频。她说，无论是作为一名志愿者，还是一名医务工作者，她都特别想通过《洛阳晚报》说两句话，希望更多的市民跟她一样，加入造血干细胞捐献志愿者这个大家庭，“等老了回忆起来，可以自豪地跟儿孙们说，我年轻时救过一个人”。（洛阳晚报首席记者 曾宇凌 通讯员 高鸽/文 记者 张光辉/图）

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关于捐献造血干细胞您了解多少

●如何成为一名造血干细胞捐献志愿者？

答：只要年龄在18岁至45岁，身体健康(符合无偿献血条件)的市民，都可以成为造血干细胞捐献志愿者。

市红十字会每年会定期开展造血干细胞血样采集工作，市民可拨打电话63930639咨询，也可到市中心医院采集血样并填写志愿捐献书及有关表格，抽取6毫升至8毫升血液。您的血样经过HLA(人类白细胞抗原)分型检测，与相关资料一起录入中华骨髓库数据库中。

●成为志愿者后，马上就要捐献造血干细胞吗？

当您的HLA分型数据与患者相合时，便可以做捐献准备，这个过程可能很短，也可能要等若干年，所以当您的联系电话发生变化时，望及时告知登记部门。

●捐献造血干细胞安全吗？

外周造血干细胞动员和采集过程是安全的，全球迄今为止100多万例捐献，没有引起对捐献者伤害的先例。造血干细胞有高度自我更新、自我复制能力，捐献造血干细胞后1周至2周，血液中各种成分即可恢复到原来水平。部分捐献者可能有类似感冒的症状，在采集完成后，轻微疼痛和不适将很快消失。