洛阳加强网吧实名制管理 持身份证上网要通过“人像识别”

“对违反实名制要求的网吧，将从重处罚。”记者12日从市公安局获悉，我市今年将进一步加强网吧实名制管理，全面消除网吧上网安全隐患。

“对违反实名制要求的网吧，将从重处罚。”记者12日从市公安局获悉，我市今年将进一步加强网吧实名制管理，全面消除网吧上网安全隐患。

目前，市公安局已对全市网吧安装实人认证系统。该系统充分发挥“人像识别”技术，对持身份证上网人员进行人脸比对核验，有效解决上网人员人证不符的问题。

即日起，全市公安机关将全面开展网吧网络安全检查工作，通过现场检查、暗访检查、交叉检查等方式，重点检查网吧实名制落实、实人认证系统运行使用等情况，加大对违法违规网吧的行政处罚力度。对违反实名制要求，特别是对使用非法软件规避或破解网吧管理系统、网吧实人认证系统的，对网吧业主从重处罚。同时按照“追链条、打源头”工作思路，深挖犯罪线索，坚决予以刑事打击。

市公安局相关负责人表示，上网人员还可通过手机“身份通eID”APP与公安部人口核验中心进行身份信息核验绑定，核验绑定后会生成身份信息二维码。上网时，无需携带身份证件，仅需持身份信息二维码进行人脸比对核验即可。（洛阳晚报记者 申利超 通讯员 程昊）