洛阳精彩邮展等您来赏 持续至明日

今天上午，“牡丹杯”2019年河南省集邮展览在洛阳博物馆开展。该展览是今年牡丹文化节文化惠民系列活动中的一项，也是世界邮展10周年纪念活动。





今天上午，“牡丹杯”2019年河南省集邮展览在洛阳博物馆开展。该展览是今年牡丹文化节文化惠民系列活动中的一项，也是世界邮展10周年纪念活动。

此次展览由中国邮政集团公司河南省分公司、河南省集邮协会主办，中国邮政集团公司洛阳市分公司、洛阳市集邮协会承办，展出实物包含精品邮集、名家邮票、手绘邮票、《我眼中的世界邮展》图片等作品。

活动现场发布了“牡丹杯”2019年河南省集邮展览纪念封、中国2009世界集邮展览十周年纪念封及专题邮票。邮展还展示了中国邮政集团公司洛阳市分公司研发的集邮及文化创意产品，《丝路花都》(第五组)个性化邮票等。这些创意满满、趣味十足的产品体现了洛阳城市特色，生动展示了洛阳文化。

展览将持续至14日，市民和游客可以免费参观。（洛报融媒记者 潘立阁 文/图）