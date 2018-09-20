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行走中东欧：中国和中东欧国家文化遗产类型各异 展示不同风采
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-04-13 10:32

　　布拉格街头

　　“我们在文物修复中，一方面注意建筑的外貌形态，一方面注意它的实用功能，保存它的生活方式、文化氛围。”在日前举行的中国-中东欧国家文化遗产论坛上，塞尔维亚文化遗产保护研究所建筑保护师内维娜·德布约维奇·里斯蒂奇这样说。这种文物修复理念源于意大利，对中东欧国家文化遗产保护影响很深。

　　记者在布拉格街头非常直观地感受到，街边的建筑物整体上富有古朴韵味，但细细看来，当地并不是对建筑物放任不管任其变旧，而是经过精心修复。

　　为什么布拉格可以保存大量10世纪到13世纪的建筑物，而我国在这一时期留下的建筑物不是很多呢？

　　这还要从东西方不同的建筑工艺说起。西方从罗马帝国掌握混凝土技术后，一直延续这种建筑方式，拜占庭式、哥特式建筑都是在混凝土技术上发展而来的，布拉格街头的建筑也是如此。中国采用的是土木结构，容易焚毁、倒塌，较难留存地面建筑。其中，非常著名的就有北魏时期修建的洛阳永宁寺塔，塔高130多米，可惜毁于雷击引发的大火。

　　市文物考古研究院相关专家介绍，之所以出现这样的差异，可能是源于东西方不同的世界观、哲学观。西方从希腊古典时期开始，就追求高大性、永恒性；中国则讲究“天人合一”，五行思想中木属于东方，代表生命力旺盛，古人建房子偏爱木材，因此，中国现在留下的遗址主要是土遗址，建筑实体相对缺乏。

　　如何将这些土遗址展示好？中国也进行了许多探索。河南省文物局局长田凯在论坛上表示，在建设考古遗址公园时，一定要注意对遗址本身的展示，不能变成单纯的绿地公园。“同时环境整治、配套基础设施等也要跟上，这样才能让大遗址保护展示得到落实。”田凯说。

　　虽然东西方文化遗产的形式不同，但在保护领域依然有广阔合作空间，尤其是在石质文物修复领域有许多经验可以相互借鉴。“我希望海内外的有志之士可以来龙门看一看，共同参与龙门石窟的保护研究。”龙门石窟研究院院长余江宁说。（洛阳晚报记者 潘立阁 李冰 文/图）
[ 责任编辑：张惟一]
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