洛城上演朗诵快闪 书香花香交相辉映

“当灿烂的太阳跳出了你东海的碧波，你的帕米尔高原上依然是群星闪烁。”11日上午，在涧西区牡丹广场城市书房，不少读者正沉浸在阅读“盛宴”之中，一个铿锵有力的男声传来，打破了原有的宁静。

厚德园小游园朗诵快闪活动现场

观看朗诵快闪活动

“当灿烂的太阳跳出了你东海的碧波，你的帕米尔高原上依然是群星闪烁。”11日上午，在涧西区牡丹广场城市书房，不少读者正沉浸在阅读“盛宴”之中，一个铿锵有力的男声传来，打破了原有的宁静。

话音刚落，不远处书架旁，一名翻阅图书的女子接着朗诵起来：“当你的北国还是银装素裹的世界啊，你的南疆早已到处洋溢着盎然的春色。”随后，书房中的人纷纷加入进来，你一句我一句，声情并茂，慷慨激昂。

与此同时，在洛龙区厚德园小游园的牡丹花丛中，传来阵阵悠扬的朗诵声：“我爱你敦煌飞天的曼舞轻歌”“我爱你世界屋脊上布达拉宫的巍峨”……赏花散步的人也纷纷停下脚步，跟着朗诵起来：“我爱你，中国！”

朗诵爱好者在厚德园城市书房朗诵

这是由洛阳日报报业集团融媒体中心、涧西区图书馆和市朗诵协会共同策划的朗诵快闪活动。当天上午，这样的朗诵快闪还出现在长春路城市书房、西苑公园城市书房等涧西区多家城市书房和我市部分小游园。

“我们想通过朗诵快闪的形式，倡导全民阅读，建设书香洛阳。”涧西区图书馆馆长王娟峰说，涧西区有着良好的文化基础，近年，图书馆、城市书房的建设提供了优质的文化传播阵地。为了让城市书房充分发挥作用，主办方邀请朗诵爱好者在城市书房、街头游园进行朗诵快闪，旨在让更多游客、市民在赏花之余走进城市书房，感受洛阳的文化氛围，在书香和花香中品味“诗和远方”。

市朗诵协会秘书长赵变玲介绍，这次快闪活动共邀请了来自我市公安系统、教育系统、产业工人、大学生等各行各业的30多名朗诵爱好者，将文化和艺术相结合，以朗诵加快闪这种新颖又接地气的形式，在祝福祖国的同时，让游客领略“书香花香辉映，诗和远方同行”的城市魅力。（洛阳晚报记者 李冰/文 张怡熙/图）