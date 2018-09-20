四个景点连片 再现隋唐风流

行看洛阳陌，光景丽天中。12日，隋唐洛阳城“凤舞九洲”文化月启动仪式暨隋唐洛阳城国家历史文化公园全球推介会在明堂天堂景区举行，来自国内外数百名旅行商代表、知名摄影师、文化学者、媒体嘉宾等共同见证了这一文化盛事。

行看洛阳陌，光景丽天中。12日，隋唐洛阳城“凤舞九洲”文化月启动仪式暨隋唐洛阳城国家历史文化公园全球推介会在明堂天堂景区举行，来自国内外数百名旅行商代表、知名摄影师、文化学者、媒体嘉宾等共同见证了这一文化盛事。

按照规划，隋唐洛阳城国家历史文化公园将形成“一区、一轴、一带、两片、三环”的空间结构。“一区”即宫城区，现已恢复建设天堂、明堂、九洲池、应天门等部分遗迹；“一轴”即隋唐洛阳城的南北轴线区，将再现南北纵贯“邙山上清宫—宫城—天街—伊阙龙门”的隋唐都城轴线；“一带”即隋唐大运河洛阳段历史文化景观带，形成以洛河为展示带的大运河文化核心示范区，凸显洛阳在国家“一带一路”和“大运河文化带”中的重要地位；“两片”即洛北与洛南里坊片区；“三环”即隋唐洛阳城宫城、郭城和金元故城城墙环城公园。目前，隋唐洛阳城国家历史文化公园正在全力推进宫城区建设。

本次活动由市文化广电和旅游局主办、洛阳历史文化保护利用发展集团有限公司承办，通过举行隋唐洛阳城“凤舞九洲”文化月活动，九洲池、天堂、明堂、应天门四点成一区，将逐步实现由景点向景区、由“门票经济”向“体验经济”的转变，为广大游客带来集观光、学习、住宿、休闲、娱乐、购物于一体的游览体验。（洛阳晚报记者 李冰）