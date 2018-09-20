首届“洛阳牡丹飞花大会”举行

昨晚，由市文化广电和旅游局与携程集团共同举办的首届“洛阳牡丹飞花大会”在隋唐洛阳城国家遗址公园天堂明堂景区举行。

首届“洛阳牡丹飞花大会”现场 曾宪平 摄

昨晚，由市文化广电和旅游局与携程集团共同举办的首届“洛阳牡丹飞花大会”在隋唐洛阳城国家遗址公园天堂明堂景区举行。

“洛阳牡丹飞花大会”在舞曲《神功大乐》中拉开序幕，舞者身着华服在明堂闻歌起舞，将中国古典音乐舞蹈的魅力演绎得淋漓尽致。紧接着，“武皇”特设飞花令，中外嘉宾以“洛阳”“春”“花”“月”为题眼吟出诗句。“春风一夜吹乡梦，又逐春风到洛城”“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”“洛阳城东桃李花，飞来飞去落谁家”……你来我往，以诗会友，不亦乐乎。活动现场，穿插了美轮美奂的《洛阳神赋》《千面花都》《水墨盛世》等舞蹈。“洛阳牡丹飞花大会”结束后，“武皇”携众卿“月夜赏花”。

来自俄罗斯、德国、捷克、英国及国内的10位旅游达人参加了“洛阳牡丹飞花大会”。说着一口流利中文的俄罗斯旅游达人Polina开心地说：“非常高兴4月能来到洛阳参加牡丹文化节，还参加了首届‘洛阳牡丹飞花大会’，感受到了洛阳文化的博大精深。”（洛阳日报记者 常书香 通讯员 周亚伟）