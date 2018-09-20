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洛阳博物馆文创产品受欢迎
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-13 10:01

　　三彩马等3D打印文创产品 常书香 摄

　　逛完博物馆，想把珍贵“文物”带回家，怎么办？这个问题在洛阳博物馆可以解决了。昨日，洛阳博物馆“博物馆之都文创展”“品味文创”“一座移动的博物馆”3个文创商店刚刚运营，就吸引了众多游客。

　　“博物馆之都文创展”和“品味文创”汇集了近年我市各博物馆研发的文创产品，包括辟邪牛角梳、辟邪优盘、辟邪红包、辟邪汉服、辟邪脚踏垫、辟邪抱枕等辟邪系列文创产品，绿松石铜牌饰、兽面纹铜方鼎、乳钉纹铜爵等文物形象棒棒糖，“则天大圣皇帝推荐”爆米花，“小丸子游洛阳”系列果冻等。“一座移动的博物馆”以“文博文创链接精致文化生活”为主题，与国内各大博物馆珍宝相结合，打造出一系列贵金属茶具、酒具、香具和精致生活礼器，形成独具文博特色的时尚生活馆。以成都金沙遗址博物馆商周大金面具、太阳神鸟为原型设计的项链吊坠、耳环，以西安市南郊何家村出土的唐代文物葡萄花鸟纹银香囊为原型的精致摆件等都让人爱不释手。

　　近年，洛阳博物馆深挖文物内涵，开发了三彩马、北魏永宁寺泥塑佛面等各类3D打印文化创意产品、辟邪系列文创产品及“舌尖上的文物”零食文创产品，深受游客欢迎。（洛阳日报记者 常书香 通讯员 王勤）
[ 责任编辑：张惟一]
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