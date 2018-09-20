洛阳2019年度失业保险援企稳岗“护航行动”启动

昨日，我市2019年度失业保险援企稳岗“护航行动”启动仪式举行。今年第一季度，我市线上、线下共受理稳岗申报单企业55家，补贴金额1421万元，稳定职工岗位4072个。

昨日，我市2019年度失业保险援企稳岗“护航行动”启动仪式举行。今年第一季度，我市线上、线下共受理稳岗申报单企业55家，补贴金额1421万元，稳定职工岗位4072个。 昨日，我市2019年度失业保险援企稳岗“护航行动”启动仪式举行。今年第一季度，我市线上、线下共受理稳岗申报单企业55家，补贴金额1421万元，稳定职工岗位4072个。 “护航行动”用失业保险给予企业稳定岗位补贴，助力企业发展，稳定就业岗位，激励用人单位承担稳定就业的社会责任，有效防范失业风险。活动现场，我市向第一批企业发放了稳岗补贴，对企业进行“真金白银”的支持。 市社保局相关负责人介绍，今年的“护航行动”将过去半年一次的受理审批、集中发放，改为即时申请、即时受理、即时审批、按月发放，使企业及时得到失业保险基金支持，用于企业发展。将过去提供纸质申请的单一窗口受理，改为线上线下同时受理，提高发放效率。 副市长陈淑欣参加活动。（洛阳日报记者 潘立阁 通讯员 范广卿）