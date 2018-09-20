徐相锋到伊川县调研脱贫攻坚和纪检监察工作

昨日，市委常委、市纪委书记、市监委代理主任徐相锋到伊川县调研脱贫攻坚和纪检监察工作。

昨日，市委常委、市纪委书记、市监委代理主任徐相锋到伊川县调研脱贫攻坚和纪检监察工作。

在伊川县平等乡上元村，徐相锋先后到已脱贫的王社涛、王战钦家中走访慰问，询问其家庭收入、脱贫措施落实等情况，鼓励他们坚定致富信心，依托党的好政策，用奋斗创造未来幸福生活。他强调，各级党委、政府要切实扛起脱贫攻坚的政治责任，把脱贫攻坚工作放在重要位置，通过扎实有效的工作，精准施策、统筹谋划，确保群众按期实现脱贫、防止返贫。

在伊川县纪委监委调研时，徐相锋强调，纪检监察机关要增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照“党中央重大决策部署到哪里，监督检查就跟进到哪里”的要求开展好监督检查，坚决确保中央和省委、市委决策部署落实到位。要坚持把全面从严治党要求贯穿脱贫攻坚工作全过程和各环节，严查扶贫领域腐败和作风问题，为打好打赢精准脱贫攻坚战提供坚强纪律保障。

徐相锋还对有关项目建设情况进行了调研督导。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 陈聚涛）