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“相约中国国花园，万人小手画牡丹”活动启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-04-13 09:41

　　今天上午9时，花彩墨香·大美洛阳“金葵花”杯2019牡丹绘画艺术作品大赛启动仪式暨第十四届万人小手画牡丹活动在中国国花园隆重举行。

　　此次活动由洛阳市委宣传部主办，洛阳日报报业集团、洛阳市文联和招商银行洛阳分行承办，分为现场作画和线上报名、线下征稿两种形式。

　　中国国花园内，各色牡丹开得正艳。来自多所学校的近万名孩子和家长们围坐在一起，共同画出洛阳最美季节里的国色天香。

　　著名画家王绣、文柳川、高少华、张建京、刘久亮也出现在活动现场，认真指导“小画家”们作画。

　　报名时间：4月13日起至30日

　　征稿时间：4月15日至5月15日

　　评选时间：5月16日至5月31日

　　报名咨询电话：63217609 、18637985661（洛报融媒记者 李岚 文/图）
[ 责任编辑：张惟一]
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