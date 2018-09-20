洛龙区以游园建设为引领 初步形成“15分钟生态休闲圈”

白墙黛瓦，清渠潺潺，伊河北岸的洛龙区李楼镇夏庄村满眼翠绿、春意盎然。

白墙黛瓦，清渠潺潺，伊河北岸的洛龙区李楼镇夏庄村满眼翠绿、春意盎然。

村南侧，以郊野公园为特色的伊水游园李楼段绿化工程已基本完工，万余株雪松、大叶女贞、红叶李等苗木成排成行，一个“绿水青山就是金山银山”的巨型招牌矗立其间，格外显眼。

结合伊水游园建设，夏庄村还对民宅实施“微改造”，加装了坡屋顶，墙体统一刷白，村里房前屋后通过见缝插绿，补栽行道树、修葺门前花池，村容村貌焕然一新。

这是当地持续抓好游园建设、着力实现“小游园大民生”的一个缩影。近年，洛龙区坚持绿色发展理念，持续改善人居环境，按照“开窗见绿、出门进园”的要求，高标准谋划建设38个游园。

洛龙区在推进游园建设中，坚持规划引领，从顶层设计入手，结合河道绿化、龙门大道廊道绿化等项目，聘请高水平的专业公司提前设计、提前报批，规划见园、留足面积、保证绿量，为游园建设打下坚实基础。

在实施过程中，该区引入社会资本破解资金难题，与住建部门建立土方调运合作机制，列支专项资金建设环保设施，做到了项目建设与大气污染防治两不误、两促进。

去年，按照“水清、岸绿、路畅、惠民”思路着力建设的伊水游园八里堂段，实现了当年开工当年投用。该游园内的足球场、秋千广场、小桥流水等成为市民周末的“网红”去处。

“观光赏景、健身娱乐、读书学习，这些休憩身心的‘生活必需品’游园里一样不少，伊水游园建到了群众心坎上！”紧邻伊水游园八里堂段的刘富村群众交口称赞。

截至目前，该区已建成投用28个小游园，辖区内“15分钟生态休闲圈”初步形成。洛龙区相关负责人介绍，除伊水游园李楼段外，该区今年在龙门大道廊道绿化时，在梅森学校蓓蕾幼儿园段、太康新苑段、宜人坊段、伊洛路至广阜路段、南环路至福达美南边界段等处因地制宜布局小游园，同时还将完成儿童医院游园、锦台广场、定鼎门街东溪游园等建设任务。

“洛阳春日最繁花，红绿荫中十万家。”洛龙区广建游园的生态实践，绘就了最美的生态底色，让百姓感受到满满的“绿色幸福感”。（洛阳日报记者 李东慧 通讯员 李博）