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全省首个“行走的医院”项目落户汝阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-13 09:20

　　11日，助力汝阳县大病不出县“行走的医院”健康扶贫项目启动仪式在汝阳县人民医院举行。十届全国政协副主席李蒙出席启动仪式。

　　该项目由农工党中央联络工作委员会指导，中国初级卫生保健基金会中西部扶贫工作办公室实施，旨在通过农工党在医疗卫生领域的优质资源优势，助力贫困地区医疗健康扶贫工作。该项目启动后，将为汝阳县216个行政村卫生室配备“行走的医院”全科医生助诊包，对村医进行全员培训，并通过远程诊疗平台和医疗专家组对就诊村民实现远程医疗全覆盖。

　　汝阳地处深山区，是国家扶贫开发工作重点县和秦巴山区集中连片特困地区，全县216个农村卫生室有大半都在山区，老百姓看病路程远、医疗资源分布不均现象不同程度存在。为了惠及更多看病难群众，汝阳县积极探索建立县、乡、村三级医疗机构“互联网+远程诊疗”模式。“行走的医院”健康扶贫项目落户汝阳，是该项目在我省的首次落地，将为该县解决村医缺设备、缺技术等问题提供有力支持，推动优质医疗资源下沉，打通分级诊疗的“最后一公里”。

　　“行走的医院”全科医生助诊包内的医疗设备可以实现24项血液检验、11项尿液检验、心电图检查、超声检査及血压、血氧、体温等的测量，同时还在村卫生室配备具有远程诊疗功能的“医生工作站”。

　　“行走的医院”将与北京、上海等地的大型医院医生进行联网互动，每日提供专家远程义诊号源，为群众进行诊疗服务。群众看病时，有关化验、检查结果可实时通过设备传送给专家，专家依据检测结果，通过视频等形式为患者进行“面对面”诊疗。

　　市领导杨炳旭、雷雪芹、贺敏等参加相关活动。 （洛阳日报记者 李三旺）
[ 责任编辑：张惟一]
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