清华“博士三剑客” 洛城“产业创新人”

经历了学子投身洛阳早期建设、牡丹绽放水木校园后，近年，随着古都洛阳与清华大学的又一次牵手，一批批来自清华园的高端人才先后来洛发展，他们聚集在位于高新区的清华大学天津高端装备研究院洛阳先进制造产业研发基地(以下简称“清洛基地”)。关于梦想、关于创新、关于人才……一场场“春天的故事”正在这里接连上演。

水木清华，忘自我以谋国运；神都洛邑，执创新而定乾坤。

经历了学子投身洛阳早期建设、牡丹绽放水木校园后，近年，随着古都洛阳与清华大学的又一次牵手，一批批来自清华园的高端人才先后来洛发展，他们聚集在位于高新区的清华大学天津高端装备研究院洛阳先进制造产业研发基地(以下简称“清洛基地”)。关于梦想、关于创新、关于人才……一场场“春天的故事”正在这里接连上演。

而有关“博士三剑客”的部分，无疑是其中最闪亮的一个。

组团出道，“博士三剑客”来洛投身实业

最美洛阳四月天。

正值芳菲遍地、满城皆春之际，位于高新区河洛路惠生产业园的清洛基地，同样生机盎然：与小米生态链企业谷仓创业学院签署战略合作协议、迎来欧洲科学院院士傅晓明团队进驻建立数字化制造技术研究所，即将在洛承办清华校友“三创”大赛先进制造全球总决赛……

成立短短几年，作为省内“清华浓度”最高的单位，清洛基地现已签约进驻11个专项技术研究所和2个研究中心，有近70名研发人员从事智能制造、增材制造、智能检测、新材料等领域的技术研发，累计保有30多项高精尖技术。

“实现快速发展，离不开清洛基地发挥磁场作用，积极招揽来的八方英才， ‘博士三剑客’正是其中的优秀代表。”基地执行副主任马明星表示。

马明星口中的“博士三剑客”，指的是清华大学机械工程系博士吴哲明、邹怡蓉、刘佳君。三位博士早在学生阶段就结下深厚友谊。清洛基地创立后，他们先后辞掉央企、高校工作相约来此，共同创立机器人控制与视觉传感研究所(下文简称“机器人所”)。他们凭着“实业报国”的坚定信念，在清洛基地的发展历程中留下了动人印迹：

吴哲明来洛时正值幼子出生，他强忍分离之苦，积极参加基地建设，经常数月才能返家一次；

邹怡蓉来洛时孩子尚小，为全身心投入工作，发动全家人用几辆大卡车把全部家当从天津搬至洛阳；

刘佳君来洛时新婚燕尔，他每周一早坐高铁抵洛，为保持研究进度经常工作至深夜，早早过上了“双城生活”……

三位博士来到基地后，利用在清华大学储备的知识和研发经验，不断突破技术难关，逐渐钻研出一整套具备自主知识产权的视觉传感方法。在他们共同努力下，机器人所各项业务进展飞快。

由于是旧时同学，如今又在一起合作，在一次清洛基地的聚会中，有同事开玩笑地说：三位都这么优秀，又是一个团队，不如就叫你们“博士三剑客”吧！

名头就此传开——清华“博士三剑客”正式组团出道，而后在基地开创了一番轰轰烈烈的事业。

精诚合作，“博士三剑客”携手创新攻关

在几何图形中，三角形最为稳固——在基地发展中，“博士三剑客”的配合最为默契。

这份默契可以追溯到学生时代的精诚合作：吴擅长机电控制、现场调试，邹专注高端图像算法开发，刘醉心数学建模、软件编程，早在清华课题组时，三人就形成了完美的互补协作关系。

在机器人所兴建过程中，三位博士持续合作，继续攻关，在免示教机器人系统领域实现了快速发展。

“我们的工作，就是给现在已经应用的工业机器人装上‘眼睛’和‘大脑’，改变其智能化程度不高、应用受限、效率不尽如人意的现状。”刘佳君表示，机器人是智能制造的重要基础之一，但在实际应用中，大量反复的编程工作制约了机器人在工业上的应用和推广。三位博士认为，依靠路径规划替代人工示教编程，从而提高机器人智能化程度是解决当前问题的关键所在。如今，免示教机器人系统正在飞速推进中。

去年10月，通过协同合作，他们还同基地下属的激光增材制造研究所联手打造“增材制造智能工厂示范工程”，该工程整合了多项自主知识产权核心关键技术，以柔性和效率优势为增材制造赋能，跨越“增材制造”与“智能制造”的技术壁垒，将实现真正意义上的“机器换人”。

三位博士表示，洛阳雄厚的现代制造产业基础和基地灵活的运营模式，是他们选择到洛阳实现“实业报国”理想的最大原因，而洛阳近年的快速发展在坚定了他们信心的同时，也给博士们持续带来不少惊喜。

“今年终于趁着不太忙的时候在洛浦公园好好看了一回牡丹，特别漂亮！”邹怡蓉略显激动地表示。

“南环高速路修通后，出行方便多了。”经常出差的吴哲明感言。

“每次下班走在路上，总能看到附近的项目又有新变化。”总是加班到深夜的刘佳君感叹道。

初心不变，“博士三剑客”迎来升级发展

伴随着清洛基地的快速发展，“博士三剑客”如今又“分开”了。

这次的“分”，是为了更大的“合”。

“在技术转化、产业孵化的过程中，人才、技术、市场缺一不可，随着基地的实际需要，如今三位博士正朝着这三个大方向飞速发展。”马明星表示。换句话说，当前“博士三剑客”已进入2.0时代。

在2.0时代，邹怡蓉走上清洛基地副主任的岗位，负责招才引智工作。“‘创新之道，唯在得人’，人才是清洛基地快速发展的根本。”邹怡蓉表示，在集聚一定规模后，如何高效地运用人才这一创新首要资源，成为基地当前的重要问题。目前，刚刚结束对基地平台创新主体初步调研的她，脑海里正盘旋着如何建立更多元、更立体、更完善的协同发展方案。

刘佳君继续担任机器人所所长，统筹主导研发工作。目前，机器人所已联合清华大学成功申报国家重大科技专项，承担检测机器人系统子课题的研发任务，其研发的机器人系统在定位、检测等方面的数据均优于国外同类产品，处于国际领先水平；机器人所承担的中航工业成飞集团试件自动拉伸机器人系统项目，突破了拉伸试件全自动检测的技术瓶颈，打破国外技术垄断，作为成飞首台应用系统，填补了行业空白。

吴哲明在以清洛基地为平台设立的清研先进制造产业研究院(洛阳)有限公司出任常务副总经理，带领团队负责对接企业一线需求，推广研究所技术。在他和同事们的努力下，清洛基地现已储备企业过千家，收集需求200余条，跟进项目7个，实现对接团队40余个。随着众多业内重磅合作项目相继落地，清洛基地的品牌效应逐渐放大，其产业化步伐正越来越快。

马明星表示，邹怡蓉、刘佳君、吴哲明三位博士的当前分工，恰恰是清洛基地运营模式的缩影——聚集新人才，催生新技术，打开新市场，通过有效促进科技、人才、市场、资本等要素有机融合，加速推进科技成果产业化，用“人才力量”推动“产业创新”。

值得一提的是，身为“三剑客”同门师弟的马涛博士今年毕业后也将入职清洛基地，加入机器人所。随着新人才的加入，“博士三剑客”或将继续迎来他们的3.0时代。

“数字或许增减，名头或许更改，但不变的是初心，是我们期待在此奉献青春，当好‘洛城产业创新人’的信念！”谈及于此，“三剑客”语气坚定。

古今辉映，日新月异，三位年轻的“博士剑客”正在洛阳用他们的汗水与梦想，持续增彩这里的“诗和远方”。（洛阳日报记者 陈曦 通讯员 朱甜媛）