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洛阳新增和更新出租车全用新能源车
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-04-13 08:53

资料图 记者 徐文波 摄

　　昨日，记者从全市交通系统“五大工程”推进会议获悉，目前，我市正加紧推进高速公路、干线公路、农村公路建设及“村村通客车”提质、交通运输污染防治攻坚等工作。今年年底前，我市将有多条干线公路完工通车，更多自然村通硬化路，城乡居民出行将更加便捷。

　　01 今年新开工高速公路约215公里

　　今年，我市高速公路建设计划完成投资62.9亿元，涉及3个高速公路“超千工程”，全长约215公里，9月底前分三批开工建设。

　　其中，栾川至卢氏高速公路洛阳段项目已经开工，渑淅高速渑池至洛宁段、连霍二广高速联络线(新伊高速)项目将于6月底前开工，渑淅高速洛宁至栾川段项目将于9月底前开工。

　　这些项目预计2022年基本建成通车，届时，我市高速公路通车里程将超过789公里，所有县(市)至少通一条高速，4A级以上旅游景点和产业集聚区基本实现高速公路全覆盖。

　　同时，我市也在加快推进尧栾西和济洛高速公路项目建设。按照计划，尧栾西高速公路洛阳段将于2020年年底建成通车，济洛高速公路洛阳段黄河以南路线2019年年底实现主体工程贯通。此外，我市还积极谋划了组团高速环线、生态高速环线等7个高速公路项目，全长约408公里。

　　02  12条干线公路年底前完工

　　今年，我市续建和新开工的干线公路项目共有16个，年底前，其中12个项目将完工，部分公路实现通车。跟着记者来看看，这些完工的道路中是否有您期待的那一条——

　　省道245邵吉线吉利境改建工程、省道324汝阳县小店至汝阳县大安改建工程

　　完工时间 今年6月

　　洛新快速通道建设工程、洛吉快速通道改扩建工程、洛偃快速通道提升改造工程

　　完工时间 今年10月

　　省道313宜陕线宜阳石陵至渑池段改建工程、省道539偃师山化至顾县营房口改建工程、省道312偃孟界至国道208段改建工程、省道240伊川平等至白元辛庄改建工程、汝阳至汝州快速通道一期(新增G344汝阳洛峪至漫流段改建)工程、吉利至济源快速通道改建工程、洛栾快速通道嵩栾段一期(G208嵩县毛庄至老樊店段改建工程)

　　完工时间 今年12月

　　此外，为了让更多农村居民享受到便捷的出行服务，我市也制定了自然村(组)通硬化路的完成“时间表”。

　　2019年，力争实现宜阳县、洛宁县、伊川县、偃师市20户以上自然村(组)全通硬化路

　　2020年，力争实现新安县、汝阳县、孟津县20户以上自然村(组)全部通硬化路

　　2021年，力争嵩县、栾川县20户以上自然村(组)全部通硬化路；全市全部自然村(组)通硬化路率达到90%以上

　　路修好了，车也要跟上。今年，我市将重点解决乡至村、村至村通公交或班线客车的发车密度问题，取消预约班车，全部采取班线或城乡公交客运运行，以“市场化运作、常态化运营、公交化服务、规范化管理、底线化保安”为目标，打造高质量、低票价的农村客运。

　　03 明年年底前，城区公交车、出租车将全部更换为新能源车

　　如今，越来越多的城市开始探索如何减少交通运输对城市环境造成影响，我市也在加快推进交通运输结构调整，通过优化骨干公路网布局，实施重型车辆绕城行驶，大力发展多式联运、推广城市绿色运输装备等举措，提升交通运输效率，降低环境成本。

　　目前，我市新增和更新的出租、轻型物流配送及货场等作业车辆全部采用新能源车。2020年年底前，城市建成区的公交、出租、物流配送车辆将全部更换为新能源车。

　　下一步，我市将充分利用物联网、云计算、大数据等新一代信息技术，推进物流一体化、货物运输多式联运，深化推进客运联网售票系统和全市“交通一卡通”系统建设。到2020年年底，我市将基本建成具有洛阳特色的交通出行信息服务体系，为公众提供一体化、一站式智能出行服务。（洛阳晚报记者 智慧 实习生 廖雅婷 通讯员 周霖 张毅）
[ 责任编辑：张惟一]
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