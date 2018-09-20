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收藏！洛阳交运史上最全城际公交班次线路详情
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网综合 2019-04-12 17:32

洛阳交运

公交

班次线路详情

　　701 新安-洛阳

　　票价3元

　　发车时间：5:00-18:00

　　发车间隔：约6分钟一班

　　途经站点：新安汽车站、粮食局、盛德美大张、新安一高、转角楼、特殊教育学校、人行、城关镇、东关、八陡山、尤彰、八里瓷厂、南窑、磁涧街口、磁涧新市场、洛阳科技学院、东方大道路口、京津路口、双湘路口、涧西工业园、大张物流园、中州西路广文路口、谷西村、谷水东、建设路衡山路口、建设路长安路口、建设路华山路口、电力医院、鸿泉宾馆、同乐寨西、健康西路、纱厂南路、纱厂路解放路口、协和医院、洛阳汽车站

　　702 新安-龙门高铁站

　　票价3元

　　发车时间：6:00-18:00

　　发车间隔：约30分钟一班

　　途经站点：新安汽车站、粮食局、盛德美大张、新安一高、老城转角楼、人行、城关镇、东关桥头、八陡山、尤彰、八里瓷厂、磁涧大张街口、洛阳科技学院、东方大道路口、京津路口、双湘路口、大张物流园、大一物流园、广文路口、谷西村、谷水东、秦岭路、东马沟村口、一五0医院、凌波大桥南、开元大道张衡街口、瀛洲路口西、新三院、洛一高路口、关林路王城大道路口、关林路永泰街路口、关林路长兴街路口、宝龙商贸城、关林商贸城、龙门大道路关林路口、通衢街路口、妇幼保健院、龙门高铁站

　　705 五头-洛阳

　　票价3元

　　发车时间：7:00-16:00

　　发车间隔：一小时一班

　　途经站点：五头、蔡庄、大洼、杨岭、王村沟、杨冢、杨冢东、红山乡、310国道小浪底专道西、柿园、310国道衡山路口东、上寨、后李、310国道华山路口西、310国道华山路口东、中沟、中沟东、310国道王城大道西、310国道王城大道东、国花路公交停车场、国花路烈士陵园西、国花路状元红路口、国花路葛巾路口、道南路纱厂北路口、洛阳汽车站

　　706 磁涧-牡丹广场

　　票价2元

　　发车时间：6:20-18:20

　　发车间隔：约10分钟一班

　　途径站点：磁涧镇政府、磁涧街口、林家园、磁涧新市场、磁涧居委会、洛阳科技学院、广深路口、东方大道路口、少城路口、京津路口、双湘路口、涧西工业园、大张物流园、中原物流建材城、中州西路广文路口、谷西村、谷水东、中州西路重庆路口、中州西路武汉路口、郑州路、科技大学西、科技大学东、西苑路青岛路口、西苑路天津路口、牡丹广场南、牡丹广场北

　　301 孟津-洛阳(西线)

　　票价2元

　　发车时间：5:45-18:30

　　发车间隔：约10分钟一班

　　途径站点：孟津汽车站、慧林路口、县政府、中医院、会盟路口、河图路口、汉魏大道路口、瀍河大道口、湹沟、常平路口、卫坡古村落文化旅游区、高速洛阳站、国际汽车城、苏滹沱、王城大道机场路口、交运集团、驾驶员培训中心、黎明化工研究院、中心血站、民航大厦、锦远汽车站

　　302 孟津-洛阳(东线)

　　票价2元

　　发车时间：5:45-18:15

　　发车间隔：约15分钟一班

　　途经站点：孟津汽车站、致和时代广场、县政府、第二汽车站、桂花东路中兴路口、永平路口、丁字口、朝阳大道口、上店变电站、师庄社区、伯乐桥站、伯乐新村、大姚凹、煤窑新村、朝阳北站、朝阳站、朝阳南站、向阳北站、向阳站、徐村站、井沟站、吕祖庙站、310国道口、五股路站、北关站、西关站、洛阳汽车站

　　305 孟津—龙门高铁站

　　票价3元

　　孟津发车时间：7:30、11:30、15:30

　　龙门高铁站发车时间：9:30、13:30、17:30

　　途径站点：孟津汽车站、小浪底大道慧琳路口、县政府、第二汽车站、桂花大道中兴路口、桂花大道永平路口、桂花大道会盟路口、丁字口西(中央花园)、朝阳大道文博中心、上店变电站润祥家园、师庄社区、伯乐桥站、伯乐新村(瀍河大道洛吉路口)、大姚凹(北陈)、煤窑新村(姚凹社区)、朝阳北站、朝阳站、朝阳南站(新310国道口)、向阳北站、向阳站、徐村站、井沟站、吕祖庙站、310国道口、五股路站(53路终点站)、北关站、西关九龙鼎南、定鼎立交桥东(洛阳市运管局)、龙门大道学院路口、龙门大道乐天路口(林安汽车城)、龙门大道开元路口(钱江商贸城)、永泰街开元大道口南(市民之家)、高铁龙门站

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