新安县8个重大项目集中开工 总投资15.8亿元

今日，新安县第二季度8个重大项目集中开工，总投资15.8亿元。 今日，新安县第二季度8个重大项目集中开工，总投资15.8亿元。 8个集中开工项目包括工业项目5个、民生和基础设施项目2个和生态环保项目1个。其中，工业项目包括上海卡勒幅磁共振技术有限公司医用磁共振成像系统项目、洛阳精茂智能健康科技有限公司智能健康产业园二期项目、新安中联万基水泥有限公司年产200万吨新型环保骨料线项目等；民生和基础设施项目为新安县妇幼保健院迁建项目和外滩一号安置二期项目；生态环保项目为万基控股集团环保提升改造项目。相关项目经济、社会、生态效益凸显，将对新安县产业结构调整、基础设施提升、生态建设等起到积极促进作用。 下一步，新安县将进一步做好项目服务工作，助力项目早竣工、早见效，确保县域经济保持快速健康发展的良好势头。 （洛报融媒首席记者 张锐鑫 通讯员 许金安 王开拓）