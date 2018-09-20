4月13日花情：中开品种陆续开放

全市大多数牡丹园盛花期，国际牡丹园等晚开园早开品种盛花期，中开品种陆续开放。

资料图 记者 徐文波 摄

全市大多数牡丹园盛花期，国际牡丹园等晚开园早开品种盛花期，中开品种陆续开放。

四星级牡丹观赏园花情如下：

中国国花园 全园盛花期。园内约有330个品种22万株牡丹开放。其中卷叶红、胡红、岛锦、新岛辉等品种盛开；岛大臣、新七福神、八束狮子、海黄等品种初开。主要赏花点：西区早开园、东区唐风隋影广场、中区赏花木栈道。园内蝴蝶鸟语林和金石文字博物馆免费开放。

王城公园 全园盛花期。园内约有580个品种8.3万株牡丹开放。其中新日月、花竞、八重樱、春柳、富贵满堂等品种盛开；海黄、初乌、七福神、八千代椿等品种初开。桥北大株型洛阳红成片开放。主要赏花点：沉香楼、韶乐台、傲梅渲春、紫云天香台、王城春早和牡丹仙子周边。盆景暨长颈鹿标本展在桥北花房免费开放。第十一届“王城之春”牡丹插花花艺展本周六开展。“牡丹诗会”本周六在动物园新建丹凤桥桥头广场举行。

国家牡丹园 全园盛花期。园内约有360个品种12万株牡丹开放。其中黑花魁、太阳、桃山、岛锦、金轮黄、紫香秀色、二乔等品种盛开；洛都之光、豆蔻年华、金谷春晴、洛粉倾国、新桃园、冠世墨玉等品种初开。四季牡丹展馆展出30个品种200盆牡丹。

隋唐城遗址植物园 全园盛花期。园内约有620个品种13万株牡丹开放。其中大叶蝴蝶、彤云、青龙卧墨池、百花丛笑等品种盛开；红霞争辉、圣代、百花妒、墨魁等品种初开。百花园紫斑牡丹和特色园大株型洛阳红盛开。主要赏花点：百花园、科技园、九色园和特色园。

国际牡丹园 早开品种盛花期。园内约有100个品种10万株牡丹开放。其中咸池争春、兰贵人、粉中冠、迎日红、景玉等品种盛开；红宝石、雨后风光、银红巧对、胡红、珊瑚台等品种初开。主要赏花点：华夏园、锦绣园、万芳园和连栋温室。我市和法国图尔市共建的法式花园已经开放。

神州牡丹园 全园盛花期。园内约有280个品种12万株牡丹开放。其中西瓜瓤、雨后风光、豆蔻年华、冠世绝伦等品种盛开；岛大臣、贵妃插翠、平湖秋月等品种初开。主要赏花点：国花坛、新品种展示区、四季展馆、天王台。

三星级牡丹观赏园花情如下：

牡丹公园 全园盛花期。园内约有260个品种6500株牡丹开放。其中花王、海黄、白玉狮子、新七福神等品种盛开；假葛巾、银粉金鳞、大朵兰等品种初开。

西苑公园 全园盛花期。园内约有180个品种5000株牡丹开放。其中花竞、圣代、青龙卧墨池等品种盛开；旭港、紫蓝魁、璎珞宝珠等品种初开。

天香牡丹园 早开品种盛花期。园内约有40个品种8000株牡丹开放。其中彩霞、鲁粉、俊艳红等品种盛开；晨红、赵粉、小桃红等品种初开。

洛阳农博园 全园盛花期。园内约有35个品种2万株牡丹开放。其中墨润绝伦、迎日红、银红巧对、白雪塔、粉中冠等品种盛开；冠群芳、冠世墨玉、香玉、绿幕隐玉、春柳等品种初开。主要赏花点：中心园周边、枫叶路及主路两侧。

郁金香牡丹园 全园盛花期。园内约有150个品种3万株牡丹开放。品种有胡红、乌龙捧盛、洛阳红、岛锦、胜葛巾、赵粉、黑光司等。园内郁金香连片盛开。

第37届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2019年4月12日