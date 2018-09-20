跑10多公里找了50多辆大巴车 洛阳巡防队员帮迷路游客归队

今日，安乐派出所民警告诉记者一件事儿：一老年游客在白马寺景区迷路，既找不到她所在的旅行团，也记不清乘坐大巴车的特征，巡防队员驾车带她跑了10多公里，找了50多辆大巴车，最终帮她归队。

今日，安乐派出所民警告诉记者一件事儿：一老年游客在白马寺景区迷路，既找不到她所在的旅行团，也记不清乘坐大巴车的特征，巡防队员驾车带她跑了10多公里，找了50多辆大巴车，最终帮她归队。

11日13时许，安乐派出所白马寺综合队巡防队员王争胜、王乾在白马寺景区执勤时看到，一名红衣老太太坐在景区出口处，焦急地来回张望。他们上前询问得知，老太太今年71岁，来自河北邢台，一个小时前跟旅行团到白马寺景区参观，途中掉队，找不到同伴了。

“老人没带手机，没记导游电话和车牌号，只说大巴车好像是黑色的。”王争胜说，他从没见过黑色的大巴车，因此推测老太太说的车应该是深色的。于是，王争胜让老太太坐上巡逻车，从白马寺景区、神州牡丹园到二广高速白马寺收费站，沿途挨个儿辨认停在路边的车辆。俩巡防队员伸长了脖子，瞪大了眼睛，但一个小时过去，他们来回走了10多公里，找了50多辆大巴车，始终没找到老太太所在的旅行团。这时老太太也着急了，不停念叨“咋办”。

14时15分，峰回路转，在白马寺景区外不远处，一名男子拦住巡逻车求助：“我们团丢了一个人。”老太太一眼认出那名男子，激动地喊道：“找到啦，找到啦，他是导游！”见老太太归队，王争胜和王乾长舒一口气，返回执勤点。 (洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 方楚 文/图)