洛阳市向企业发“红包”稳就业 一季度补贴金额1421万元

今日上午，洛阳市2019年度失业保险援企稳岗“护航行动”启动仪式在市社保局举行。
今日上午，洛阳市2019年度失业保险援企稳岗“护航行动”启动仪式在市社保局举行。
“护航行动”是失业保险给予企业稳定岗位补贴，助力企业发展，稳定就业岗位，激励用人单位承担稳定就业的社会责任，有效防范失业风险。活动现场，我市向第一批企业发放了稳岗补贴，对企业进行“真金白银”支持。
市社保局相关负责人介绍，今年的“护航行动”将过去半年一次的受理审批、集中发放，改为即时申请、即时受理、即时审批、按月发放，使企业及时得到失业保险基金支持，用于企业发展。将过去提供纸质申请的单一窗口受理，改为线上线下同时受理，为企业提供多样化服务的同时，减少申报资料，减少办事环节，提高发放效率。同时，进一步加大宣传力度，使符合条件的用人单位应知尽知，应享尽享，进一步降低成本，激发活力。
今年一季度，线上(网上申报)和线下(大厅窗口)共受理稳岗申报单企业55家，补贴金额1421万元，稳定职工岗位4072个。 (洛报融媒记者 潘立阁 文/图)
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