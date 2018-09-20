洛阳西苑桥北东侧保通路恢复通行

今早，南昌路滨河北路保通路下方供水管被损坏，周边道路被临时断行。10时10分，洛报融媒记者在现场看到，供水管道的出水点现已被止露，抢修人员正在继续展开抢修作业。同时，受此影响曾断行两个多小时的南昌路东侧的保通路已恢复通行。

今早，南昌路滨河北路保通路下方供水管被损坏，周边道路被临时断行。10时10分，洛报融媒记者在现场看到，供水管道的出水点现已被止露，抢修人员正在继续展开抢修作业。同时，受此影响曾断行两个多小时的南昌路东侧的保通路已恢复通行。

记者从现场了解到，此次被损坏的主供水管系南昌路东侧一根主供水管，为配合周边道路施工，前不久，洛阳北控水务集团已在该供水管东侧敷设了一条新的供水管，原计划4月15日启用新供水管，弃用老供水管，不料，新供水管道还未来得及启用，老供水管道今早出现被施工损坏的情况。

受此影响，南昌路滨河北路至九都西路已经停水，有关单位启动应急预案，调度送水车给受影响的用水单位、居民小区送水。 (洛报融媒记者 郭学锋 文/图)