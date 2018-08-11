洛阳西苑桥北东侧保通路临时断行 桥南来车向东绕行

今早，南昌路滨河北路保通路下方供水管被损坏，造成西苑桥北头东侧保通路临时断行，从西苑桥南驶来的车辆缓慢下桥后，需向东绕行。

今早，南昌路滨河北路保通路下方供水管被损坏，造成西苑桥北头东侧保通路临时断行，从西苑桥南驶来的车辆缓慢下桥后，需向东绕行。

9时31分，洛报融媒记者在现场看到，尽管有交警、保通员指挥疏导车辆通行，但西苑桥东侧桥面压车数量仍较多，桥面车辆排队长度约三百米，通行速度缓慢，现场交警建议从西苑桥附近通行的车辆尽快选择绕行线路，避开该段拥堵点。

据抢修人员介绍，此次被损坏的供水管道的事发点为新发，距离上次3月30日下午供水管的损坏点约30米。受此影响，南昌路滨河北路至九都西路沿线停水，预计停水时间将持续48个小时左右。（洛报融媒记者 郭学锋）