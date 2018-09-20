除了赏花，洛阳还有这些地方免费又好玩

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又是一年花开时！洛阳已经向全世界发出邀请，欢迎大家来洛阳赏花。但是洛阳可不是只有牡丹花哟。有人问小编：“除了赏花，我也想在洛阳游玩，可是钱包不允许呀！”小编悄悄告诉你，还有这些地方免费又好玩！
又是一年花开时！
洛阳已经向全世界发出邀请，欢迎大家来洛阳赏花。
但，是洛阳可不是只有牡丹花哟~
有人问小编：“除了赏花，我也想在洛阳游玩，可是钱包不允许呀！”
小编悄悄告诉你，还有这些地方免费又好玩~
【老城区】
洛邑古城位于洛阳老城东南角，占地70亩，有以文峰塔和新潭为主的10个主题景观，引入200余项非物质文化遗产项目。洛邑古城2017年4月10日建成并免费对外开放。
地址：老城区九都东路与柳林街交叉口
丽景门始建于隋朝，整个丽景门景区由城门楼、瓮城、箭楼、城墙和丽景桥(古时为吊桥)，护城河等部分组成，其城垣高厚，月城宏阔，重门叠关，上干浮云，气势磅礴，成为洛阳老城历史文化古城街区的龙，成为洛阳古城历史文化最具特色的标志之一。
地址：河南省洛阳市老城区西关丽景门
洛阳古代艺术博物馆原名洛阳古墓博物馆，占地面积130余亩，建筑面积8200余平方米，由一组仿汉代建筑群和一组仿北魏建筑群组成。
自古有“北邙山头少闲土，尽是洛阳人旧墓”之说的洛阳北邙山及周边地区，历代古墓葬星罗棋布，在此基础上应运而生的专题性博物馆——洛阳古墓博物馆，其面积之大、风格之别致、收集古墓年代之久、类型及数量之多均属世界首位。
地址：河南省洛阳市老城区机场路45号
上清宫
洛阳上清宫是道教名观，位于洛阳城北邙山翠云峰。相传为太上老君炼丹之处，始建于唐玄宗开元年间，为一座青砖庙院，紧凑幽静。
地址：河南省洛阳市老城区机场路45号
下清宫
地址：河南省洛阳市老城区机场路45号
在洛阳桥以东，洛河洛神广场段的河面上，有一段迂回曲折的亲水栈道。走在上面，您能近距离感受洛河之美