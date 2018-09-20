除了赏花，洛阳还有这些地方免费又好玩

又是一年花开时！洛阳已经向全世界发出邀请，欢迎大家来洛阳赏花。但是洛阳可不是只有牡丹花哟。有人问小编：“除了赏花，我也想在洛阳游玩，可是钱包不允许呀！”小编悄悄告诉你，还有这些地方免费又好玩！

又是一年花开时！

洛阳已经向全世界发出邀请，欢迎大家来洛阳赏花。

但，是洛阳可不是只有牡丹花哟~

有人问小编：“除了赏花，我也想在洛阳游玩，可是钱包不允许呀！”

小编悄悄告诉你，还有这些地方免费又好玩~

【老城区】