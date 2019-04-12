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“品酒 下棋 赏灯”，洛阳这些有趣的博物馆你逛过吗？

　　近年来，洛阳博物馆事业蓬勃发展，博物馆之都建设初具规模。在众多博物馆里，有一些非常有趣的博物馆，比如吸引吃货目光的老雒阳饮食文化博物馆、洛阳华夏酒文化博物馆，围棋爱好者关注的洛阳围棋博物馆等，这些有趣的博物馆你逛过吗？

　　老雒阳饮食文化博物馆 

浆面条技艺展示
彩绘四层木食盒
饮食量器展示

　　洛阳老雒阳饮食文化博物馆是2013年建立的专题性博物馆，位于涧西区西苑路与青岛路交叉口，展出面积568平方米。

　　该馆有藏品623件(套)，展出藏品317件(套)，其中国家三级文物11件(套)。　该馆藏品年代从夏、商、周延续至民国乃至“文革”时期，藏品数量之多、历史跨度之大，居我省同类博物馆之首。所有藏品分石器、铜器、陶器、竹器、瓷器、玉器、银器、铁器、木器、漆器10大类，基本涵盖先民所使用的炊具、盛器、量具等。这些历经沧桑的传世藏品，展示了古人在饮食生活方面的睿智和讲究，体现了中华饮食文明的源远流长和博大精深。

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来源： 洛阳网综合    2019-04-12 14:47 [ 责任编辑： 张燕 ] 返回洛阳网首页>>
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