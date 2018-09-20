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人气火爆！栾川春节假期共接待游客21万人次
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-02-11 11:38

　　精彩纷呈的文旅活动、暖心的惠民政策、贴心的服务保障……洛阳网记者从栾川县文化广电和旅游局获悉，刚刚过去的2019年春节7天假期，栾川旅游人气火爆，旅游接待实现“开门红”。据统计，全县各景区及免费灯会共接待游客21万人次，实现旅游总收入1.47亿元。

　　其中，老君山接待游客2.86万人次；鸡冠洞接待游客6.23万人次；滑雪场接待游客0.95万人次。城区主要宾馆酒店平均入住率在70%左右，新投用的城市书房人气高涨，成为群众休闲“充电”的好去处。

　　栾川县文化广电和旅游局相关负责人介绍，今年春节假期，栾川旅游市场主要呈现以下特点：

　　年俗活动丰富多彩。除滑雪、温泉等常规旅游项目外，栾川县在洛栾高速栾川下站口、县城内主要路段和老君山、鸡冠洞等景区装扮花灯，营造浓厚的节庆氛围；鸡冠洞景区推出了快闪秀、变脸喷火、狮子上云梯、空中舞狮等民俗表演，吸引大量游客观赏。

　　自驾游、县城周边游持续升温。春节假期期间，尤其是大年初一，老君山、鸡冠洞、滑雪场、伏牛山居温泉度假酒店等景区景点各大停车场车辆早早停满，旅游车辆在鸾州大道老君山段、鸡冠洞段道路两旁排起了近2公里的长龙，场面异常火爆；乡村村民自发组织的春节晚会格外吸引游客，樊营村村民自导自演的“村晚”赢得了游客的一致好评。

　　5A县城魅力凸现。今年春节，栾川将县城作为免费开放大景区谋划，投资16亿，覆盖18公里的伊河水系灯光秀提前开放；县城长春路等主街道一街一灯，全部亮化；老君山、鸡冠洞、君山广场5处灯展免费向游客开放，18平方公里的璀璨山城新春灯会，吸引众多游客观赏留影，成为春节游核心吸引力。

　　文化产品成为市场新宠。凤凰天街传统民俗表演，陆续推出了戏曲、舞蹈、魔术、杂技等艺术精彩节目。鸡冠洞高空舞狮、狮子云梯、踩高跷等非遗民俗表演让广大游客旅游观光的同时感受传统文化的魅力；同时，在山城阳光玻璃窗前读书也渐成时尚，新投用的城市书房颇受青睐。栾川院线电影、KTV等文化娱乐场所上座率达95%以上，呈现消费火爆场景。

　　免费政策让利于民。春节期间，5A景区老君山、4A景区龙峪湾陆续推出假日期间免门票优惠。景区免费饺子和免费汤圆活动更是爱心满满，为游客冬季出游驱寒送暖。

　　服务保障用心得力。针对天气带来的路况变化和假日探亲时段交通拥挤，有关单位及时调配人员现场疏导，全力保障了旅游秩序安全平稳。旅游行业单位坚持“游客至上，服务至诚”的经营理念，为游客提供热情周到的服务。(记者 谢娜娜 通讯员 王国露)
[ 责任编辑：史戎戎]
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