浓浓年味开门红！今年春节假期嵩县共接待游客18.7万人次

看冰灯、观冰挂、赏雪景、乐滑雪，赶大集、看非遗、听大戏、品美食，今年春节八方游客在嵩县过大年，感受浓浓年味！据统计，今年春节假期嵩县共接待游客18.7万人次，实现综合效益5470余万元。嵩县旅游呈现出“淡季更旺、年味更浓、服务更优、秩序更好”的良好态势，实现了2019年“开门红”。

看冰灯、观冰挂、赏雪景、乐滑雪，赶大集、看非遗、听大戏、品美食，今年春节八方游客在嵩县过大年，感受浓浓年味！据统计，今年春节假期嵩县共接待游客18.7万人次，实现综合效益5470余万元。嵩县旅游呈现出“淡季更旺、年味更浓、服务更优、秩序更好”的良好态势，实现了2019年“开门红”。

自驾游、体验游成为主流。今年春节期间，白云山、木札岭、白云小镇、两程故里等景区接待的游客主要以家庭自驾出游为主，通过自驾游陪伴父母、子女，成了当下青年人的出游选择。同时，旅游也被赋予了更多内涵。嵩县城区、两程故里家风教育基地、手绘小镇等作为深度体验地区文化、寓教于乐的标志符号，吸引了大批游客。

城景互融、文旅交融，欢度春节。为加大文旅融合力度，春节期间嵩县开展了形式多样、内容丰富的系列活动，营造浓浓的节日氛围。“清风嵩县”传承家风团圆过大年、“欢乐嵩县”民间杂耍、戏曲展演、民间艺术团队节目展演、“大美嵩县·多彩城关”百姓春晚等多彩民俗活动，吸引游客驻足观赏；白云山景区的冰挂奇景、梦幻冰雪灯光秀，木札岭景区的冰挂节、速龙滑雪场，白云小镇的滑雪乐园等5A嵩县打造的独特“冰雪盛宴”也人气火爆，令人流连。

据悉，正月十五、十六，嵩县还有唢呐、曲艺表演、“灿烂嵩县”彩灯展、“智慧嵩县”万人灯谜竞猜、“文化嵩县”百姓大舞台等精彩节目轮番上演，丰富民俗带你回味传统佳节。相约到嵩县“闹元宵”吧！(记者 谢娜娜 通讯员 孙晓阳)