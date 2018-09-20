留学女孩受挫“失联” 洛阳民警通过外卖消费记录找到人

近日，记者得知这样一件事儿：一市民的女儿在美国留学，因学业受挫，有意躲着家人，家人以为孩子在美国遇到危险，民警调查发现，孩子回国后再没出国，还查到孩子在网上点外卖的消费记录，并利用这条线索找到人。

近日，记者得知这样一件事儿：一市民的女儿在美国留学，因学业受挫，有意躲着家人，家人以为孩子在美国遇到危险，民警调查发现，孩子回国后再没出国，还查到孩子在网上点外卖的消费记录，并利用这条线索找到人。

提及此事，车站派出所民警杨鹏越感慨道：“幸亏孩子没事儿。”

前些天，他接到市民杨女士报警，其20岁左右的女儿乐乐(化名)在国外留学“失联”。他询问得知，乐乐之前在美国上大学，去年6月放暑假回洛阳待了俩月，随后又去美国读书，然而，从今年1月初至今，杨女士始终联系不上女儿，多方寻找也没找到，只好报警求助。

杨鹏越安抚杨女士不要急，让其向中美两国相关部门、学校及乐乐在美国的朋友求助，请他们帮忙一起寻找乐乐下落。经过做大量工作，民警得知，去年8月，乐乐离开洛阳要去美国时，压根儿就没出境记录，且其护照去年10月到期，也就是说，乐乐很可能没出国。

“乐乐有一张银行卡，银行卡绑定在美团外卖软件上，我们查到她在商丘有点外卖的消费记录。”杨鹏越说，经商丘警方协助，1月28日，他们找到了乐乐，赶紧通知杨女士过去把人接回来。

杨鹏越说，乐乐上高中时学习成绩不错，出国留学期间在学业方面受挫，情绪低落，但又不敢向家人诉说，这才选择“失联”。（洛阳晚报记者 魏巍 实习生 黄天露 通讯员 张波）