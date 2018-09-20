真贴心！老人嫌楼上有声响 社区工作人员拿软布裹住椅子脚

近日，在涧西区华源社区新春联欢会上，记者了解到这样一件事儿：老人嫌楼上有噪声，反映到社区，社区工作人员李萍实地调查后，找来软布，将楼上住户的椅子脚都包了起来。

近日，在涧西区华源社区新春联欢会上，记者了解到这样一件事儿：老人嫌楼上有噪声，反映到社区，社区工作人员李萍实地调查后，找来软布，将楼上住户的椅子脚都包了起来。

现在人住高层，最怕的就是楼上动静太大影响生活，一天，一名居民就因为这事儿找到李萍。“楼上动静太大了，我老伴儿80多岁了，一晚上都睡不着。”了解情况后，李萍走访楼上住户，该住户则表示肯定不会像老人说的那样，称他们平时都很注意。

两家人各执一词，为了解实际情况，李萍与老人商议：“我们工作人员就在您家里待一晚，看看到底声音有多大。”当天晚上8点，李萍就和梅连叶等3人来到老人家里，静静听着楼上可能发出的声音。

凌晨5点多的时候，楼上开始出现人的走动声和桌椅的拉动声。“听，这动静多大。”老人听到声音后连忙提醒李萍。原来所谓的噪声只是楼上住户正常生活发出的声音。

一晚上的体验让李萍意识到，是因为老人睡眠太浅，对声音比较敏感，而楼上住户起得又早，双方这才产生了误会。

次日一早，李萍先是安抚老人的情绪，然后急匆匆回家找来软布，将楼上住户家里的椅子脚裹上。这些举动，让双方看在眼里，也打动着他们，最终两家握手言和。（洛阳晚报记者 郭飞飞 特约通讯员 高德权 通讯员 刘爱霞）