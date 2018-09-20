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因为他们，这个年过得更温暖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-02-11 09:12

吴军福在献血

　　昨日一早，他冒雪等在献血车前

　　正月初六早上不到9点，市中心血站的采血护士屈少华赶到位于老城十字街口的献血车处准备上班。根据经验，春节期间，加上又是下雪天，这一大早应该不会有什么人来献血，但让她意外的是，还未开门的献血车前，已经有人在等候了。

　　等候者是一名男子，雪中，他的肩上、头上落着一层薄薄的雪花。屈少华赶紧打开车门，请男子上车。

　　该男子叫吴军福，家住西工区，已累计献血13次。登记信息时，屈少华发现吴军福到今年年中就60岁了。按照相关规定，公民超过60岁就不能再献血，而献血的间隔期一般为半年，也就是说，这将是吴军福最后一次献血。

　　屈少华把这些告诉吴军福，吴军福笑笑：“我知道，我算着时间呢。”他说，退休后，每年两次献血，他到时间就会来到献血车上。今年春节，他初五得知献血车已经开始采血，初六一早就赶了过来。

　　针头扎入臂弯，鲜血涌入采血袋。屈少华说，想到这是吴军福最后一次献血，她采血时总觉得有种“仪式感”，吴军福倒很淡然：“献血利人利己，我今天算是站好献血的最后一班岗啦。”

　　献完血，吴军福很快离开了献血车，记者的追问也被他婉拒了。屈少华说，许多献血者都觉得自己的举动很平凡，但当我们把鲜血采集好、送给需要输血的患者时，我们知道，这些献血者是真正的平民英雄，他们的凡人善举，挽救了无数条生命。（洛阳晚报记者 王妍 通讯员 李冬 文/图）

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[ 责任编辑：席倩倩]
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