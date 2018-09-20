春节假期 洛阳龙门石窟景区迎客21万余人次

记者昨日从龙门石窟景区获悉，今年春节假期，该景区共接待游客21万余人次，接待游客量稳步增加。

记者昨日从龙门石窟景区获悉，今年春节假期，该景区共接待游客21万余人次，接待游客量稳步增加。

在龙门石窟景区内，一串串象征着喜庆吉祥的红灯笼，呈现出一派喜气洋洋的景象，衬托出十足的年味儿。今年春节假期，龙门石窟景区开展了“追梦新时代·龙门过大年”文化旅游主题活动，包括“龙门福道福来到”“龙门牡丹迎春开”“智慧抽奖好运来”“诗歌龙门致远方”等活动，受到广大游客喜爱。

据统计，今年春节假期，龙门石窟景区“90后”“00后”游客群体增长明显，家庭团圆游成为景区新亮点。春节假期，龙门石窟景区旅游盛况被央视《新闻联播》《朝闻天下》《新闻30分》《新闻直播间》等栏目累计报道16次。（洛阳日报记者 戚帅华 通讯员 王栋）