市委十一届九次全体(扩大)会议提出，要提升品质品位，推进城市规划高质量、建设高质量、管理高质量、经营高质量，持续推进“五项治理”，促进城市由注重外延扩张向注重内涵提质转变。

“城市已经属于人民，一切应该以城市由人民自己负责管理的精神为出发点。”这是70年前毛泽东主席为洛阳制定的城市管理方针，具有深远的历史意义。如今，这句话被镌刻在市党政综合办公大楼前。

一座高质量的城市，三分靠建设，七分靠管理。

市委十一届九次全体(扩大)会议提出，要提升品质品位，推进城市规划高质量、建设高质量、管理高质量、经营高质量，持续推进“五项治理”，促进城市由注重外延扩张向注重内涵提质转变。

在1月初召开的全省百城建设提质工程暨文明城市创建工作推进会上，围绕城市精细化管理的“洛阳实践”赢得广泛关注，深受各界好评。

九都路新街口，车流在引导下通行 记者 张光辉 摄

隋唐园立交地下停车场 记者 潘郁 摄

1 七策治堵保畅通

破解城市建设带来的拥堵，既是城市管理工作绕不开的“坎”，也是必须发力破解的“题”。去年，我市以目标为导向，以问题为靶向，“七策治堵”成效显著——

坚持规划引领治堵。作为治本之策，做到规划见路、见场、见亭，坚持主、干、环和支、辅、街互为一体、环通畅通，科学规划设置港湾式公交站亭、停车场、路口分道等细节，从规划层面为城市管理高质量提供支撑保障。

优化完善路网治堵。作为治标之策，我市积极构建内捷外畅的路网体系，王城大道快速路加快全线推进，连通南北的新伊大街、横贯东西的滨河南路先后建成，金城寨街等13条卡脖子断头路一年内打通，改造背街小巷137条，中心城区人均道路面积达到14平方米。

开展专项整治治堵。作为治表之策，建立公安、住建、城管、交通等部门联动机制，潮汐式交通引导成为缓解重要路口交通压力新举措，交通秩序持续改善。

增加停车车位治堵。作为治末之策，统筹推进地面、地下和立体停车场建设，改造社会空闲用地为临时停车场，中心城区新建停车场27个、增加泊位1万余个，提升改造泊位16万余个。

提高公交分担率治堵。作为治源之策，开通旅游专线、定制公交、微循环公交、节假日专线等多样化公交服务，新增新能源公交车200辆，乘坐公交车成为更多市民出行首选。

信息技术支撑治堵。作为治要之策，强化互联网、大数据、云平台等技术运用，接入高德地图导航系统，实时研判车辆流量、流速、流向，强化智能交通信号应用，引导车流、化解堵点。

倡导文明出行治堵。作为长效之举，深入开展“文明志愿助交通”活动，推动文明交通、依法交通理念进社区、进单位、进学校、进公交车、进出租车，文明出行成风化俗、深入人心。

今年，我市将继续加大“七策治堵”力度，建成左安街、太康路等大型智能立体停车场、文博广场林荫停车场，着力打通龙翔路、浅井西路等断头路，积极提高住宅小区车位配套比至1∶1.2，重拳打击快递外卖配送车辆、低速四轮电动车暨“非法营运三轮车”等车辆交通违法行为，解好群众心中之“堵”。

改造后的老城民主街 记者 张光辉 摄

小型洒水车在市区人行道上洒水除尘 记者 刘冰 摄

2 四化治脏美环境

古色古香的老城民主街旧貌换新颜，在仿古牌坊、青砖黛瓦、酒肆招幌的映衬下，显现出老洛阳独特魅力，让人流连忘返。去年，市委、市政府坚持集中整治和长效管理相结合，走出了一条管理提质、服务提效的“四化治脏”之路。

坚持小区管理物业化。统筹推进新老小区的物业化管理，河南林业职业学院东家属院等219个老旧小区完成了提升改造，全市1645个小区实现物业化管理。完成民主街、左安街等137条背街小巷的改造提升工作。

坚持街面管理网格化。利用数字化管理手段，中心城区街面被划分成203个责任网格2.1万余个单元网格，信息员不间断巡查，发现问题及时上报数字化城市管理监督指挥系统，派发至政府部门限期解决。探索推行“路长制”“巷长制”，让每一米道路都有责任人，让每一件事都有人管。

坚持市场管理规范化。13个农贸市场完成改造，加快专业市场转型升级，宏进农副产品物流中心等一批市场改造提升，林安汽车城、建材大世界等10个市场疏解外迁，关林批发市场等一批市场改建与疏解并举，百年家居等一批市场培育整合，豫西北批发物流交易中心地位更加巩固。

坚持路面清扫机械化。持续加大环卫基础设施建设投入力度，中心城区道路机扫作业率达到100%，县城主次干道机扫作业率达到100%，中心城区日产1500吨垃圾全部实现焚烧发电处理，日发电60万千瓦时。

城市管理没有最好，只有更好。今年，市城市管理部门将继续对21个老旧小区进行改造提升，全市还计划新建100座公厕，满足群众美好生活需要。

兴洛湖“城市驿站” 记者 刘冰 摄

古城快速路公交站亭 记者 梅占国 摄

3 便民优先提内涵

“改进城市管理工作，要坚持以人为本、源头治理、权责一致、协调创新原则，让城市成为人民追求更加美好生活的有力依托。”牢记习近平总书记嘱托，以人文本、便民优先的理念，已成为我市城市管理工作的基本遵循。

在刚刚过去的2018年，类似古城快速路“修路先保通”的便民实践越来越多——

比如，新投用的兴洛湖“城市驿站”，曾是一座茶社会所，市委、市政府依法对会所进行回收，对内部格局进行优化完善，打造成全民共享、惠及群众的“城市驿站”，有效完善了兴洛湖公园的服务功能。

比如，宜人路海绵化改造提升工程，原计划3个月的工程，在保证质量的前提下，仅用时40天就全线完工。该项目探索了“逐段围挡”“弹性围挡”等便民新理念，“少围一米是一米，少封一天是一天”“白天让路于民、夜间满负荷施工”，把施工对群众出行的影响降到了最低。

再比如，市环卫部门推出公厕延时关门、垃圾延时收集等服务举措，市区景区、景点及繁华路段等重点区域的公厕推迟1小时关门，在商业繁华地段做到垃圾收集“商户不打烊、作业不终止”，为广大市民和来洛的中外宾客展示了良好的城市形象。

“七策治堵”“四化治脏”“便民优先”……这一条条推进城市管理高质量的“洛阳实践”，正在形成更多“洛阳经验”，为其他地区治理“城市病”提供借鉴。

探索越来越多，掌声也越来越多。这些量变，为洛阳实现内涵提升的“质变”注入越来越多正能量。（洛阳日报记者 李东慧）

数说城市管理之变

2018年，我市公交分担率达到36%，公交站点500米覆盖率达到85%；219个老旧小区和137条背街小巷旧貌换新颜，742座免费公厕满足群众应急之需，日处理生活垃圾1500吨、发电60万千瓦时的生活垃圾焚烧厂建成投用；城乡建设“四抓治违”成效显著，51万平方米违法建筑得到整治，2937块非法广告消弭遁形。

2019年，将按照“道路平整、管线配套、灯亮路绿、三线入地、街景统一、管理到位”的标准，对38条背街小巷进行改造；中心城区计划新增供热面积400万平方米，集中供热率超过85%；高标准改造提升城市区10个农贸市场，再完成一批市场疏解任务；计划新投用600辆新能源电动公交车，市区公交实现移动支付。 (东慧)