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洛阳13岁才女邓雅文连夺4期《中国诗词大会》擂主 引网友刷屏式关注
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-02-11 08:55

《中国诗词大会》第四季海报

　　“洛阳纸贵才女多，牡丹花城再扬誉”“华夏才女首，洛城邓雅文”……在刚刚过去的春节假期里，咱洛阳人的朋友圈流行啥？作诗呀！

　　从正月初一到初四，在央视《中国诗词大会》上，洛阳13岁女孩邓雅文连续4期成为擂主，令全国观众惊艳，让不少家乡人自豪不已，纷纷作诗夸赞。

　　才上初二的她，咋这么有才呢？虽在第五场比赛中惜败，但她还有机会重返决赛现场，角逐全国冠军吗？且看下文。

　　1 闪亮登场 洛阳女儿面似花 腹有诗书气自华

　　“洛城又出美少年，雅文守擂妙语连。学富五车连三甲，搅得诗坛烽火燃。”

　　“中原大地名人顾，自古洛阳人才出。前年底蕴今犹在，牡丹丛中雅文儒。”

　　“洛阳女儿面似花，腹有诗书气自华。何须浅碧深红色，自是花中第一流。”

　　“王城多才俊，小家有碧玉。华夏才女首，洛城邓雅文。”

　　…………

　　在刚刚过去的春节假期里，您的微信圈有没有被亲戚朋友的原创诗词刷屏？对于诗词中频现的字眼儿“邓雅文”，一起来深入了解一下。

　　邓雅文，13岁，洛阳市五十五中初二女生。

　　从正月初一到初四(2月5日至8日)，邓雅文在董卿主持的央视《中国诗词大会》(第四季)上，以扎实的诗词功底和机敏的应变能力，谈笑间击败对手，连续4期成为擂主。其精彩表现，不仅令全国观众惊艳，登上微博热搜，也让不少洛阳老乡纷纷作诗相贺。

　　网友“扶苏”：春节期间，每晚必做之事就是摆好瓜子，叫上孩子，打开电视看邓雅文。如果老天赐我这样一个女儿，我做梦也能笑醒！

　　市五十五中学生刘若彤的妈妈：这姑娘和我女儿同班。她的比赛，全班同学都在看，一期都没落。

　　在近七成知乎网友推荐关注的“如何评价邓雅文在《中国诗词大会》上的表现”热门话题下，不少人对邓雅文评价颇高。

　　网友“草履虫”：答题不管对错，脸上总是带着让人如沐春风的微笑。她可能真正在享受畅游诗词海洋的过程，而不仅仅在意单纯的比赛结果。

　　网友“家乡人”：邓雅文能守擂成功，和咱洛阳的城市书香分不开。好土才能养奇花嘛！

　　《中国诗词大会》栏目组导演汪震：洛阳不愧是积淀深厚的古都，选手综合素质就是高！

　　我市文史学者、诗人乔仁卯：洛阳是一座诗歌之城，从3000多年前的《诗经》，到汉赋、唐诗、宋词、元曲，再到现在，洛阳的诗歌传统一直没有中断。邓雅文能连续4期成为擂主，是洛阳深厚文化浸润的结果。随着这两年“文化洛阳”“书香洛阳”建设的推进，洛阳文化氛围更浓厚了，喜欢诗歌的人也越来越多。

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[ 责任编辑：席倩倩]
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