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2018年，洛阳底气十足运行“稳”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-02-11 08:35

　　2018年，洛阳经济社会发展“稳”字当头，交出了一份亮眼的年报：去年全市生产总值为4640.8亿元，同比增长7.9%，分别高于全国、全省平均增速1.3、0.3个百分点。

　　数据显示，去年，GDP增速从第一季度的8.9%到上半年的8.8%，再到前三季度的8.0%，始终处于合理运行区间，显示出经济发展的强劲韧性。

　　“稳”字背后，是全市上下务实重干、克难攻坚的努力拼搏。刚刚过去的2018年，我市坚持稳中求进的工作总基调，深入贯彻新发展理念，按照转型发展、高质量发展要求，全面深化“9+2”工作布局，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全市经济运行保持了总体平稳、稳中有进、持续向好的发展态势。

　　生产稳、消费稳，经济增长动力十足——

　　农业生产总体稳定。去年，农林牧渔业总产值为442.4亿元，同比增长3.9%。全市粮食总产量达到250.5万吨，同比增长11.3%，成为历史最大丰收年。

　　工业生产稳中向好。去年，全市规模以上工业增加值同比增长8.1%，高于全省平均水平0.9个百分点。去年前11个月，全市规模以上工业实现利润总额同比增长25.3%，高出全省平均水平9.3个百分点。

　　消费保持平稳增长。去年，全市社会消费品零售总额达到2154.9亿元，同比增长10.3%，增速与全省持平。

　　就业稳、物价稳，民生改善持续向好——

　　“好饭碗”越端越牢，带来稳稳的幸福感。去年全市城镇新增就业11.89万人，达到年度目标的118.9%，超额完成全年目标任务。

　　“钱袋子”越来越鼓，带来满满的获得感。去年全市居民人均可支配收入为24882元，同比增长9.0%；农村居民人均可支配收入增速高于城镇居民1.0个百分点，城乡居民收入差距继续缩小。

　　“菜篮子”越来越沉，带来妥妥的安全感。全年全市居民消费价格同比上涨2.2%，“衣食住行”等八大类商品价格均保持温和上涨，涨幅稳定。

　　投资稳、金融稳，杠杆作用稳步提升——

　　投资平稳增长。去年全市固定资产投资同比增长10%，增速较前三季度加快0.6个百分点，分别高于全国、全省4.1个和1.9个百分点，稳投资初见成效。

　　进出口创新高。去年进出口总值首次突破140亿元，达到143.7亿元，创历史最高水平，同比增长7.9%。

　　财政收支增长。去年全市一般公共预算收入为342.7亿元，同比增长5.1%，其中税收收入为229.4亿元，同比增长8.9%，高于一般公共预算收入3.7个百分点。一般公共预算支出为597.6亿元，同比增长8.8%。

　　金融运行稳健。去年12月末，全市金融机构人民币各项存款余额为5824.1亿元，同比增加505.5亿元，同比增长9.5%；人民币各项贷款余额为4072.5亿元，同比增加598.2亿元，同比增长17.2%。

　　市委十一届九次全体(扩大)会议指出，要坚持稳中求进的工作总基调，一方面把稳增长摆在突出位置，通过稳增长来稳预期，通过稳经济来稳全局，通过稳当前来稳长远。另一方面，把稳建立在进的基础上，以进促稳、以进固稳。

　　行稳方能致远。2019年，让我们保持定力、主动作为，鼓足信心适应新常态，蹄疾步稳开启高质量发展新征程！（洛阳日报记者 李冰 通讯员 康媛媛 党煜）
[ 责任编辑：史戎戎]
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