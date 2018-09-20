洛阳正大：“机器换人”推进肉制品智能生产

近日，在洛阳正大食品有限公司(以下简称洛阳正大)，又一批消费者代表通过生产参观通道见证了这些变化的发生。

起点是一头头健康生猪，尽头是包装整齐的各类肉制品，中间历经数十道工序，大部分工作由机器完成……如果不是亲眼所见，难以想象肉制品生产已发生巨大变化，手工操作成为历史。

近日，在洛阳正大食品有限公司(以下简称洛阳正大)，又一批消费者代表通过生产参观通道见证了这些变化的发生。

令人惊叹的，首先是整个生产流程的自动化程度。

“相对于传统行业100%的人工参与率，我们在生产中大力实施‘机器换人’策略，目前效果良好。”洛阳正大行政总经理乔光斌表示。

与人们想象的血腥画面不同，在这里，整个加工过程显得科技感十足——生产线上只有数名工作人员，自动输送系统及时将各类污染物运送出去，配备的扁担勾具备自动清洗、消毒、回空功能，与现代制造工厂中频繁使用的桁架机器人功能相似，在减少运输过程中器具和环境污染的同时，还进一步提高了生产效率。

该生产线每小时可处理330头生猪，所需工人却不过30名，生产效率提高了3倍至5倍。

科学设计的生产流程及相关检验检疫程序则进一步保证了产品的卫生。

其中，同步系统可对分离开的内脏与酮体进行同步检验，不论哪一部分出现问题，整头猪将全部被隔离；在线瘦肉精检测程序实现全覆盖，规避了抽检带来的风险。此外，通过管理和设备升级，洛阳正大还实现了肉品加工、包装、运输、储藏、销售的全过程冷链状态。

高标准的技术装备和严格化的技术管理，使得洛阳正大取得可喜的发展成果。“去年我们实现产值同比增长50%，今年力争增幅在20%以上。”乔光斌说。

去年年初，经过严格查验，洛阳正大生产的12吨深加工高附加值的速冻料理猪肉制品顺利进入香港市场。

通过引进更高端设备、采用更先进工艺流程，洛阳正大还在不断提高屠宰过程的机械化、自动化水准，并进行生产过程的智能化探索，相关成果已应用在该公司新建立的熟调车间，车间的豪华配置，使得这里俨然成了一个“多国部队”：来自日本的制冷系统、自动包装系统，来自西班牙的真空制冷滚揉机，来自德国的烟熏蒸煮炉，来自荷兰的夹心成形设备，来自美国的清洗消毒系统……在一系列高端装备中，几条显眼的机械臂运转自如，这里应用的数台物料机器人，大大提高了车间的运送效率。

数据化技术的引入也成为洛阳正大打造全产业链的亮点之一。这里建立的食品安全可追溯体系从农场源头开启，涵盖了从种植、饲料、养殖到连锁专卖的全过程，确保市场上售出的每一份肉制品都有迹可循。

目前，洛阳正大二期生产项目建设加紧推进，预计年内即可投产；一批技术工艺更先进、智能化程度更高的设备将投用……随着“三大改造”的持续开展，这里肉制品的生产将蕴含更多智慧成果，继续为守卫百姓餐桌安全贡献力量。（洛阳日报记者 陈曦 通讯员 王淋青）