2018年度产销对接政策资金开始申报

记者日前从市工信局获悉，即日起我市2018年度产销对接政策资金开始申报，单个企业最高奖励金额为10万元。

记者日前从市工信局获悉，即日起我市2018年度产销对接政策资金开始申报，单个企业最高奖励金额为10万元。 记者日前从市工信局获悉，即日起我市2018年度产销对接政策资金开始申报，单个企业最高奖励金额为10万元。 该项政策依托市小微“双创”专项资金，对我市通过“洛阳市工业产业产销对接联动平台”采购本地企业产品超过10万元的中小微型企业，给予采购额度1%的奖励，单个企业奖励金额最高10万元。2017年，我市共有59家企业获得352万元奖励资金。 本次资金申报工作针对企业2018年全年采购情况，申报截止日期是3月31日。有意向的企业可与所在县(市)区的有关部门联系，咨询电话：63931636。（洛阳日报记者 李冰 通讯员 谢丰豪）