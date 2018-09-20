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洛阳后天或将再次迎来降雪
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-02-11 08:38

　　昨日清晨一拉开窗帘，窗外的冰雪世界让不少人兴奋了一阵儿。

　　昨日白天雪已渐停，但气温依然较低，外出的您还需注意保暖。市气象台预计，今天多云间晴天，偏南风转偏东风2级到3级，气温-5℃到8℃；明天多云，东北风2级至3级，气温-4℃到7℃。

　　农历猪年的第一场雪，的确来得太匆匆，没赏够雪景的您也别叹息，13日，我市或将再次迎来降雪。

　　省气象服务中心官方微博@河南气象昨日发布：13日，全省阴天，南部、东南部有小到中雨雪，其他地区雨夹雪转小到中雪，局部大雪；14日，东部、南部阴天有小雪，其他地区小雪停止转阴天；15日，东南部阴天，有小雪或零星小雪，其他地区多云。（洛阳晚报记者 李雨璐 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：席倩倩]
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