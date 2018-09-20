洛阳后天或将再次迎来降雪

今天多云间晴天，偏南风转偏东风2级到3级，气温-5℃到8℃；明天多云，东北风2级至3级，气温-4℃到7℃。

昨日清晨一拉开窗帘，窗外的冰雪世界让不少人兴奋了一阵儿。

昨日白天雪已渐停，但气温依然较低，外出的您还需注意保暖。市气象台预计，今天多云间晴天，偏南风转偏东风2级到3级，气温-5℃到8℃；明天多云，东北风2级至3级，气温-4℃到7℃。

农历猪年的第一场雪，的确来得太匆匆，没赏够雪景的您也别叹息，13日，我市或将再次迎来降雪。

省气象服务中心官方微博@河南气象昨日发布：13日，全省阴天，南部、东南部有小到中雨雪，其他地区雨夹雪转小到中雪，局部大雪；14日，东部、南部阴天有小雪，其他地区小雪停止转阴天；15日，东南部阴天，有小雪或零星小雪，其他地区多云。（洛阳晚报记者 李雨璐 通讯员 禹东晖）