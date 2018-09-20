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栾川县公安局冷水派出所民警送水到农家
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-02-11 08:35
王文龙（左）帮张金娥老人挑水

　　正月初五(9日)，栾川县公安局冷水派出所轮到了民警王文龙和3名同事值班。

　　“冷水村群众的水估计快用完了！”当天上班前，王文龙就提醒自己“今天要去送水”。

　　下午2点多，忙完手头工作后，兼任冷水镇消防队消防员的王文龙和一名同事赶紧驾驶消防车，为冷水村的群众送水。

　　“张大娘，水快用完了吧？我来送水了，把水桶给我吧。”到冷水村后，王文龙来到66岁的张金娥家，拿起扁担和水桶为老人挑水。

　　原来，进入去年12月，由于当地气温过低，冷水镇部分自来水管道上冻，部分单位和群众出现用水不便的问题。

　　“我们派出所的自来水管道也上冻了，只能到几公里外的龙王庙村增河口深水井拉水用。”王文龙说，他们在拉水时，得知冷水村有2个村民组100多口人也出现了与他们一样的问题，便主动为村民送水。

　　王文龙在第一次送水时，得知66岁的张金娥体弱多病，一个人在家居住，就主动揽下了给她挑水的活儿。

　　当天，王文龙和同事拉了3趟，共送水9吨多，一直忙碌到下午5点，直至每个缺水户的水桶、水缸都装满后，才返回单位。

　　“年前才给俺们送过，今天又来送，你这娃儿每次还挑水到俺家，真是谢谢你了！”王文龙他们离开时，张金娥拉住他的手，不停地道谢。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 陈喜民 王浩南 文/图）
[ 责任编辑：张燕]
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