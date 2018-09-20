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洛宁县3000余名脱贫攻坚将士矢志打赢攻坚战
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-02-11 08:55

　　正月初五(9日)上午到洛宁走基层，记者做了充分的准备，可还是低估了当地的寒冷，只在该县明善国际学校操场上站了一小会儿，就瑟瑟发抖起来。而记者的内心，从赶到这里的那一瞬间，就已经被暖到了。

　　距离该县脱贫攻坚誓师大会开始还有半小时，3000余名脱贫攻坚将士正在整装列队。在操场外，一位拿着手机到处拍摄的老人引起了记者的注意。

　　他叫张建民，是一名脱贫攻坚一线的“老兵”。几年前，他从洛宁县农业局被抽调到洛宁德青源金鸡扶贫项目建设指挥部工作。如今，金鸡项目扶贫效果初显，张建民也到了退休年龄。令他欣慰的是，儿子张玉磊也加入了脱贫攻坚队伍，还被评为了优秀驻村干部。他此次来，就是为了分享儿子上台领奖的喜悦。

　　51岁的杨书武不必像张建民那样在会场外分享家人的荣光，因为他和他的妻子、儿子都在会场上。杨书武是上戈镇庙上村第一书记，他的妻子是该镇池洼村扶贫责任组组长，他们的儿子是该镇里峪村帮扶队队员。一家三口常年忙碌在脱贫攻坚一线，聚少离多。春节到了，难得团聚，正月初三就又各自回村忙活了。此次誓师大会，三个人分属不同队列，只能远远地看上一眼。会议结束，来不及说上一句话，三个人又都随大部队各自回村开展工作了。“群众不脱贫，过年有啥味儿？只要群众能脱贫，这节不过又能咋？”杨书武说。

　　当兴华镇毛原村党支部书记任海卿辗转数十公里出现在会场上的时候，不少同志吃了一惊——第二天他儿子就要结婚了啊！“孩子结婚是自己家的大事，脱贫攻坚是全党全国的大事。脱贫攻坚不上心，一点儿党性都没有！”任海卿提起村里的脱贫成效比说起他儿子的婚事还兴奋：在各方面的共同努力下，他们村48户贫困户脱贫摘帽不成问题！

　　“我宣誓：牢记使命、众志成城，忠勤厚正、不怕牺牲，勇于担当、负重前行，破釜沉舟、艰苦斗争，‘不破楼兰终不还’，坚决打赢攻坚战……”战旗迎风招展，誓言响彻天空。

　　这誓言之中，有中气十足的男声，有干脆有力的女声，有人略带嘶哑，有人用力过猛破了音……（洛阳日报记者 孙自豪 通讯员 赵笑菊）
[ 责任编辑：张燕]
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