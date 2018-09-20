春节期间洛阳30家重点工业企业“不打烊” 生产情况好于去年同期

今年春节期间，我市全力重点做好要素保障，不停产或仅部分停产的企业达30家，较去年增加4家，生产情况好于去年同期。各企业在“早”字上做文章，开足马力推进生产、检修等工作，全力冲刺第一季度“开门红”。

人勤春来早，起舞正当时。

刚刚过去的春节假期，我市不少企业抢抓市场机遇，全力推动生产、检修工作，紧张而忙碌。

今年春节期间，我市全力重点做好要素保障，不停产或仅部分停产的企业达30家，较去年增加4家，生产情况好于去年同期。各企业在“早”字上做文章，开足马力推进生产、检修等工作，全力冲刺第一季度“开门红”。

生产“不打烊”力保“开门红”

“对于干部员工来说，春节期间坚持正常生产是多年来形成的传统。”万基控股集团有限公司相关负责人说，为保障春节生产，该企业物资采购人员提前准备了充足的生产原料和设备备件等，广大干部员工坚守一线，加班加点搞生产。

春节期间，万基控股集团下属各子公司累计发电1.43亿千瓦时，生产铝锭1.01万吨、大板锭2800吨、铸扎卷7700吨、石墨制品1400吨、金属钠252吨、加气块1.47万立方米。其中洛阳万基铝加工有限公司在主设备全部轮修一遍后，生产铝板带800余吨、铝箔300余吨，超额完成计划任务，为首季度“开门红”奠定了坚实基础。

坚持春节期间生产的，不只有万基控股。从除夕开始，中信重工机械股份有限公司各生产线陆续复工，一大批重点型号产品的生产攻坚全面铺开。在中船重工七二五所洛阳双瑞万基钛业有限公司，企业启动春节安全生产模式，在确保安全和环保的前提下，24小时倒班生产。

“今年以来，七二五所旗下多个产业实现销售突破，船舶压载水管理系统、风电叶片、桥梁支座等产品均实现单笔订单超亿元。”七二五所相关负责人说，在大好的经营形势下，不少生产线早早复工，满负荷运转。

抢抓“黄金期”检修保养忙

春节假期，也是工业企业进行设备检修保养的“黄金期”。

正月初一18时许，万基控股板锭厂铸机液压油箱渗油。王小涛、郭永强等技术骨干放弃同家人团聚的机会，第一时间赶到现场开展抢修，直至当天23时许，设备恢复运作。

节日期间，中国石化洛阳分公司对安全、环保、生产等进行联合检查，加强装置巡检、隐患排查和设备维护保养，高标准做好问题自查自改工作，保证节日期间安全生产。春节期间，该企业加大原油进厂和产品出厂协调力度，累计加工原油11万吨。

从除夕到正月初二，中信重工多数一线干部员工放假3天，然而，企业能源供应部门员工没有休息，他们利用放假期间全厂设备停机的空闲，见缝插针、紧锣密鼓地对厂区内所有的高压间、调压站和动能管网系统进行全方位大检修，以保障今年全年设备的高效安全运行。

一系列检修、保养工作的开展，为企业全年稳定生产奠定了基础。

工作早谋划发展信心足

正月初四，天寒地冻，阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司二期太阳能高效硅片车间内却是一派火热的生产场面。当不少市民还沉浸在春节欢乐喜庆的气氛中时，阿特斯公司部分职工已提前到岗投入生产。

通过引入金刚线智能化切割、自动插片、自动清洗等自动化工序，阿特斯实现日产硅片300万片，年产能达5吉瓦(1吉瓦等于1000兆瓦)，规模效益位列全球前三。去年，阿特斯实现销售收入47.43亿元，出口创汇3.29亿美元，出口创汇额全市第一。

“今年，我们将瞄准‘光伏智造’的发展方向，进一步扩大产能，在全市奋力实现一季度‘开门红’中展现更大担当。”阿特斯总经理朱军说。

在中信重工生产线早早复工的同时，该企业领导班子成员利用春节假期召集各单位和部门负责人，连续召开备件服务产业和机器人产业专题会，深入探讨、研究相关产业2019年工作策划和长远发展规划，推动新产业释放新活力，助力企业加快转方式、调结构，实现更高质量的发展。

洛阳石化相关负责人介绍，今年将全力打赢安全环保、经济效益、检修改造、项目建设“四大战役”，推动企业实现全面可持续发展，为地方经济发展作出更大贡献。

伴随着春天的脚步，抓生产、促发展的号角已在工业一线吹响，我市工业经济实现一季度“开门红”前景可期！（洛阳日报记者 张锐鑫 陈曦 李冰 通讯员 雷利甫 张志恒 拓如印 乔彬 王丽）