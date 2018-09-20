全市党员领导干部春节期间积极作答家风建设“必答题”

对领导干部而言，家风不仅是一身之进退、一家之荣辱，更关系到党风、政风、民风。在2月1日召开的十一届市纪委四次全会上，市委书记李亚代表市委再次给全市党员领导干部布置“必答题”：如何持续深化家风建设？

对领导干部而言，家风不仅是一身之进退、一家之荣辱，更关系到党风、政风、民风。在2月1日召开的十一届市纪委四次全会上，市委书记李亚代表市委再次给全市党员领导干部布置“必答题”：如何持续深化家风建设？

春节期间，全市党员领导干部积极作答“必答题”，利用春节团圆时机，讲家史、谈家训、立家规、正家风，不断把家风建设引向深入。

家庭会议成新春“大餐”

今年春节期间，市人大常委会副主任、偃师市委书记孙延文家里召开了家庭会议。孙延文请母亲讲述20世纪60年代人工挖河的故事。紧接着，他对自己的孩子说：“挖河拼的是干劲，显示的是力量，越是面对困难和曲折，越需要拼搏和奋斗。我们要把家风建设好，走一条拼搏向上的人生路，为国家作出贡献。”

除夕下午，吉利区委书记吴立刚把家人叫到一起，开了一次特殊的家庭会议。在这次家庭会议上，他与家人共同观看了电视文献纪录片《陈云的故事》第十四集——淳朴家风。吴立刚说，影片讲述了陈云同志的严格家风，特别是陈云同志严格要求家人不许使用公车的生动事例，让全家人感触很深。他告诫家人，要摆正位置，谦逊做人，勤俭持家，建好“小家”，贡献“大家”。

春节假期，市政协教科文卫体委员会主任来学斋照例回到了灵宝老家。来学斋说，在今年的家庭会上，晒晒党的好政策成了主题。他的父母生活在农村，都享受着高龄老人补贴，他自己今年也开始享受工资中赡养老人支出的专项扣除。今年是他父亲入党60周年，老人一直说，这辈子做的最正确的事就是加入中国共产党。父亲对党的那份情怀、那份执着、那份忠诚，一直感染着他、激励着他。

春节期间，全市许多党员领导干部都利用合家团圆、畅叙亲情的时机开了家庭会议，有的畅谈家风家训，有的邀请家族老人讲励志故事，有的给子女讲孝心故事，家庭会议成为新春佳节的一道大餐。过年少不了“清廉”二字

“党员领导干部要廉洁修身，自觉带头树立良好家风”“党员领导干部是关键少数，一言一行、一举一动都是风向标”“莲因洁而尊，人因廉而正。让我们在合家团圆、畅叙亲情的时刻,带头讲家史、谈家训、立家规、正家风,做家风建设的表率”……春节期间，宜阳县的党员领导干部都收到了这样的微信。

春节期间，我市持续深化家风建设，“清廉”二字成为广大党员领导干部的“主食”，一条短信、一则亲情寄语、一句提醒，助推着崇廉尚洁良好风尚的形成。

宜阳县纪委通过发送微信、手机短信等方式，提醒全县党员领导干部要念好“廉字经”。同时，该县还持续推送纪法知识、案例剖析、家风家训、文明故事等内容，引导党员领导干部崇廉尚洁，积极践行社会主义核心价值观，弘扬家国情怀。

吉利区围绕家风建设这条主线，也开展了多种形式的活动。例如：2月2日，该区以家风建设为主题，对全区县级干部进行廉政谈话，并赠送廉政春联；春节期间，区纪委通过发送短信，提醒党员领导干部做好家风建设；区妇联通过微信公众号向妇女同胞发出“从我做起，弘扬优秀家风家教”倡议等。“坦坦荡荡做事，清清白白做人”，春节期间，吉利区委常委、区纪委书记、区监委主任苗红英收到了母亲为其书写的廉政亲情寄语。苗红英说，母亲教育她要坚定理想信念，永远对党忠诚，工作要重实干、勇担当，做一个清正廉洁的好干部。

家风清正助扬帆

“小时候，父母教导我做事先做人，做人德为先；工作后，他们教导我要爱岗敬业，多为群众办实事。”洛宁县委常委、组织部部长赵胜利在谈到家风建设时说，父母的言传身教对于家风建设十分重要。他说，作为一名党员领导干部，在组织部的工作岗位上，自己将兢兢业业，把群众放在最重要的位置，以基层充满活力的高质量党建为引擎，以群众需求为导向和目标，以增进群众福祉为根本，努力工作，积极进取，为群众办好事、办实事。

春节期间，偃师市委常委、市纪委书记、市监委主任刘边江陪母亲参观了安阳汤阴岳飞纪念馆。“参观时，母亲不停地告诉我，要像岳飞那样精忠报国，干好自己的工作，多为老百姓办事，多为国家作贡献。”刘边江说，自己要在工作中尽心尽责，忠诚履职，做最讲政治、最具过硬能力、最富斗争精神、最能守住底线的纪检监察干部。

大年初一，宜阳县莲庄镇在明朝兵部尚书王邦瑞故里举行了第二届王邦瑞家风家训传承活动，莲庄镇党委书记赵青海和不少党员领导干部也参加了这次活动。赵青海说，让党员干部参加，目的是引导大家自觉传承好家训，建设好家风，不断集聚干事创业的正能量，为在中原更加出彩中奋力谱写浓墨重彩的洛阳篇章贡献自己的力量。（洛阳日报记者 李三旺）