今年春节假期，2019洛阳明堂庙会、汝阳首届恐龙文化庙会、卫坡·中国年春节活动、洛邑古城春节文化庙会等人流如织。

老城十字街夜市 张光辉

逛庙会 共享幸福中国年

今年春节假期，2019洛阳明堂庙会、汝阳首届恐龙文化庙会、卫坡·中国年春节活动、洛邑古城春节文化庙会等人流如织。

春节假期，明堂景区人流涌动，由桃树、纸伞、灯笼等组成的甬道挂着各种风铃，大的有一人多高，小的如核桃大小，吸引了众多市民、游客拍照。同时，明堂庙会上的巨幅洛阳城古今对照地图受到众多市民及游客的青睐。一些市民对照地图，惊喜地发现自己和隋唐时期的名人是邻居。此外，明堂庙会传统舞狮表演和非遗技艺展示也引人注目。

春节假期，在孟津县朝阳镇的卫坡·中国年春节活动上，舞龙、划旱船、骑“毛驴”等传统社火表演精彩上演。

虽然春节假期天气寒冷，但汝阳首届恐龙文化庙会热闹非凡。恐龙化石展示、趣味游戏、马戏表演、杂技表演……大家通过该庙会，了解到丰富多彩的恐龙文化。（洛阳晚报记者 常书香）

游龙门 灯笼长廊年味儿浓

春节假期，龙门石窟景区推出“追梦新时代·龙门过大年”文化旅游主题活动，包括“龙门福道好运到”“龙门牡丹迎春开”“诗歌龙门致远方”“最美龙门全家福”“龙门东山美食节”“汉服讲解迎新年”六大系列活动，吸引了众多市民和游客。

记者在现场看到，由大红灯笼组成的龙门福道百米灯笼长廊，营造出浓浓的年味儿，市民和游客在福道纷纷拍照留念。该景区奉先寺、礼佛观景台前分别摆放了数百盆牡丹，牡丹与石刻造像相映成趣，成为春节假期一道亮丽的风景线。不少市民和游客用手机扫该景区设置的“诗歌龙门”二维码，与古人对话，在优美的诗词中感受龙门山色的诗情画意。

该景区相关负责人介绍，为了让市民、游客能在这里玩得舒心，他们在春节前就针对安全、卫生、讲解、停车等方面进行了提升。

春节假期，龙门石窟景区再次在央视开启刷屏模式，《朝闻天下》《新闻30分》《新闻联播》《新闻直播间》《24小时》《东方时空》等央视重要新闻栏目都对春节假期龙门石窟景区的盛况进行了报道。（洛阳晚报记者 常书香 戚帅华 通讯员 王栋）