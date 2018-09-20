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洛阳铁路迎来节后客流高峰
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-02-11 08:06

　　旅客在洛阳龙门站通过闸机进站

　　旅客在站台上准备乘车 记者 张怡熙 摄

　　“三六九，往外走。”昨日是正月初六，也是春节假期的最后一天，记者从洛阳火车站获悉，昨日，洛阳各火车站累计发送旅客约4.6万人次，洛阳铁路迎来节后客流高峰。

　　据铁路部门统计，今年春节假期，洛阳各火车站累计发送旅客约19.9万人次，同比增长4.1%。其中，洛阳站发送旅客约10.9万人次，洛阳龙门站发送旅客约8.8万人次。10日，洛阳各火车站累计发送旅客约4.6万人次，创春节长假单日旅客发送最高纪录。

　　“从昨日起，洛阳铁路迎来返程客流高峰，主要以探亲流和旅游流为主。”洛阳火车站相关负责人说，客流高峰预计持续至2月14日(正月初十)前后，之后客流量会有所回落。2月20日(正月十六)前后，铁路部门将迎来以外出务工者和大中专院校返校学生为主的第二轮客流高峰，出行方向主要集中在北京、上海、广州、武汉、西安等城市，省内主要以郑州、南阳、商丘等方向为主。

　　为应对客流高峰，洛阳铁路部门实行弹性售票。根据窗口排队人数灵活调整窗口设置，减少旅客排队时间，并在洛阳站、洛阳龙门站候车厅设置“牡丹缘连心卡”发放点，为老弱病残孕等需要照顾的旅客提供优先购票、专区候车、提前检票等服务。

　　铁路部门提醒旅客，已成功预订车票但尚未取票的旅客，请尽量提前取票，乘车时请携带车票及与票面信息一致的有效身份证件，核对好乘车时间、车站、车次等信息，以免耽误行程。（洛阳晚报记者 戚帅华 通讯员 刘鹏 穆肃）
[ 责任编辑：史戎戎]
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