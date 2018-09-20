洛阳停运客运班线陆续恢复

今日12时，记者从市交运集团获悉，随着降雪停止，停发的部分客运班线正陆续恢复。
今日12时，记者从市交运集团获悉，随着降雪停止，停发的部分客运班线正陆续恢复。
截至发稿时，从洛阳发往平顶山、三门峡、郑州、焦作、许昌等地的客运班线已恢复售票，同时，发往嵩县、汝阳、洛宁等县区的客运车辆及发往宜阳、偃师的组团公交已恢复运行。
目前，我市各汽车客运站的巡逻人员正在对全市主要干线公路进行巡视，一旦路况转好，相关汽车站将立刻恢复线路运行，旅客可拨打电话63239453(洛阳汽车站)、63195333(锦远汽车站)咨询。（洛报融媒记者 智慧）
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