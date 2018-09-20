老君山鸡冠洞白云山等景区未出现游客滞留现象

今天是正月初六，春节假期的最后一天，一些外出旅游的人要开始返程之旅。9时30分许，洛报融媒记者联系老君山、鸡冠洞、白云山等景区得知，景区目前不存在游客滞留现象。

今天是正月初六，春节假期的最后一天，一些外出旅游的人要开始返程之旅。9时30分许，洛报融媒记者联系老君山、鸡冠洞、白云山等景区得知，景区目前不存在游客滞留现象。

老君山景区相关工作人员说，前往老君山景区的道路为上坡路段，雪天路滑，需要小心驾驶。景区内的索道正常运行，不受下雪影响。

“下雪后，我们会在第一时间处理上山道路。”白云山景区相关工作人员说，白云山景区四季度假，全年无休。针对冬季旅游，白云山景区购置了两台扫雪车，配置了专门的扫雪队伍，确保游客安全。鸡冠洞景区相关工作人员说，鸡冠洞属天然石灰岩溶洞，下雪天气，不影响游客进入洞内游览。此外，鸡冠洞景区距离栾川县城较近，多数游客选择入住县城，目前没有滞留游客。

景区工作人员提醒，冬季出游，请大家提前关注天气情况，预备防滑链等设备，确保出行安全。（洛报融媒记者 余子愚）